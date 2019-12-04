Геродот приземлился в Гомеле 2 4.12.2019, 13:15

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Иван Веселов

Фото: Сергей Комков / TUT.BY

История учителя, который не отбирает у детей смартфоны.

Заработать 9 или 10 баллов по истории и географии в 8-й гомельской школе можно с помощью смартфона. Включить его в учебный процесс решил историк Иван Веселов. Его об этом никто не просил и в рабочий план не ставил, но педагог уверен: учить нужно весело. Новая задумка Ивана — QR-квест, пишет tut.by.

На перемене по коридорам носятся дети. На дверях кабинетов, стендах и стенах на разноцветных листах — QR-коды. Самые большие тусовки — около них.

25 лет назад QR-коды разработала японская компания. Сейчас изображения с черными квадратами на белом фоне можно увидеть во многих местах — на афишах, упаковках, в журналах. Наводишь смартфон — и с помощью специального приложения получаешь из картинки информацию. Но вот получать с помощью кодов оценки — такого в гомельских школах еще не было.

— Все просто, — объясняет Иван Веселов. — Детям нужно скачать приложение для чтения QR-кодов, найти 10 кодов на территории школы, ответить на вопросы. Потом отдать лист с записанными ответами учителю истории или географии. Ответил на 10 вопросов — получил высший балл по одному из этих предметов, на 8−9 — на балл ниже.

QR-квест Иван назвал «Геродот приземлился в Гомеле».

— Как у Короткевича «Хрыстос прызямліўся у Гародні», помните? А Геродот — это символ истории.

Квест рассчитан на учеников 6−11 классов — особенно тех, кто не особо «горит» учебой, смеется Иван.

— Мне хочется, чтобы историей заинтересовались те, кто к школьным занятиям относится, скажем так, вальяжно. На обычных уроках кто-то ленится, кому-то попросту скучно. А квест — это учеба плюс развлечение.

— Вопросы сложные?

— Вы знаете, какое расстояние между Царьградом и Константинополем?

— Какое?

— Ноль! Это один и тот же город, — и Иван Веселов ведет нас по QR-квесту дальше. — На обеденном столе феодала находилась вещь, которая свидетельствовала о его высоком положении. Что это? Или вот еще: изобретение этого в Средневековье свидетельствовало о распространении грамотности. Не знаете? И контрольный: у дворян 18-го века имелись металлические пластинки, на которых было написано «Я здесь уснул». Что это за штука?

Ладно, ладно, не знаем…

— Соль, очки и книжная закладка, — рассказывает Веселов.

— Родители не против, что вы детям вместо книжек гаджеты подсовываете?

— Дети же в телефонах обычно что делают? Играют! А благодаря квестам они не только зарабатывают оценки, но и учатся гуглить полезную информацию. Так что против пока никто не выступал.

— Если вопросы для всех одни и те же, а ответы можно гуглить, то разве «девятки» и «десятки» — заслуженные?

— И что? Пусть гуглят! Зато поймут, что в интернете можно найти много нужной информации. А еще убедятся, что история — это не нудно, а весело и увлекательно. Это и есть цель!

Теперь Иван Веселов хочет QR-квест масштабировать: сделать больше вопросов, градацию по сложности, по темам. Ну и по структуре квеста пройтись: хочет, чтобы все было связано, чтобы подсказка с точкой, где находится следующий вопрос, была зашифрована в предыдущем.

А пока в 8-й школе готовят праздничный новогодний квест.