Сенат США дал ход закону об «адских санкциях» против России 2 4.12.2019, 13:16

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Голосование состоится 11 декабря.

Американские сенаторы после продолжавшейся почти год паузы вернулись к обсуждению новых антироссийских санкций.

Во вторник в комитете Сената по международным делам состоялись слушания, посвященные РФ, на которые был приглашен замгоссекретаря по политическим вопросам Дэвид Хэйл, сообщает finanz.ru.

Отвечая на вопросы сенаторов, он констатировал: хотя диалог с Москвой продолжается, найти точки соприкосновения не удается - будь то Сирия, КНДР, Венесуэла, контроль над вооружениями, вмешательство в выборы или борьба с терроризмом.

«Чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, Россия использует агрессивную тактику с целью подорвать интересы США и наших союзников. Россия ищет способы повлиять на выборы 2020 года, а также использует социальные медиа и другие кибер-инструменты, чтобы посеять раздор в нашем обществе, и мы должны постоянно держать в поле внимания эту проблему», - заявил Хэйл.

По его словам, Россия пытается вмешаться в выборы не только в США - та же тактика используется в странах-соседях, в государствах ЕС, особенно в «незрелых демократиях», отрицая все на уровне личных контактов.

Действия Москвы продолжают вызывать «чрезвычайное беспокойство», заявил в ответ Хэйлу cенатор от Юты Митт Ромни. «Они агрессивно наращивают присутствие на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Латинской Америке», перебрасывая войска для поддержки «самых худших» из диктаторов; «они нарушили Договор о ракетах средней и меньшей дальности и наращивают строительство новых ракет», активно инвестируют в создание оружия; не говоря уже о вторжении в Грузию и Украину, перечислил Ромни.

«Все это происходит при сокращении населения, слабой промышленной базе - то есть в условиях, когда следовало бы сфокусироваться на внутренних проблемах. Зачем они это делают? В чем их стратегия?», - спросил он.

Россия пытается контролировать окружающие страны, с целью создать «своего рода буферную зону», а также ищет возможности, чтобы показать слабость США - именно «поэтому они ищут участия в конфликтах, где стороны не так сильны, как могут показаться», ответил сенатору Хэйл, добавив, что администрация продолжит политику, направленную на то, чтобы Кремлю «приходилось платить» за вредоносную активность.

Законопроект о новых санкциях против России будет рассмотрен комитетом по иностранным делам Сената на следующей неделе, сообщает Bloomberg.

Голосование состоится 11 декабря. Как уточняет ТАСС, речь идет о проекте, который был внесен в феврале демократом Бобом Менендесом и республиканцем Линдси Грэмом - авторами идеи «адских санкций» с ударом по госбанкам, суверенному долгу, энергетическому сектору и ЦБ.

Проект DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019) требует ввести ограничения на инвестиции в российский госдолг, которые, в отличие от уже существующих санкций, должны распространяться не только на валютные, но на рублевые бумаги, где нерезиденты, по данным ЦБ, держат 44 млрд долларов.

Под санкции, согласно закону, должен попасть и сам ЦБ: ему предлагается запретить привлекать кредиты на Западе на срок больше 14 дней.

Документ, размещенный в базе конгресса, также требует новых жестких санкций против российских банков, осуществлявших «финансовую или иную поддержку вмешательству правительства РФ в демократические выборы» за рубежом.

Банки должны быть внесены в «черный список» (SDN-list) с блокировкой активов в США и запретом на любые транзакции. Де-факто это означает отключение от мировой системы долларовых расчетов, для которых банку необходимо иметь корсчет в США.

Кроме того, предлагается ввести ограничения против российской судостроительной отрасли и киберсектора.

Все предыдущие попытки продавить новый раунд жестких санкций потонули в конгрессе: за 2018 год сенаторы и члены палаты представителей внесли не менее 10 проектов, но ни один из них не удалось довести до голосования.

«Под сукном» остался и второй раунд санкций за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По закону о запрете химического оружия 1991 года, администрация могла выбрать три из шести возможных мер, включая блокировку финансовой помощи, ограничения экспорта и импорта, приостановку дипотношений, запрет для банков финансировать российское правительство, а также запрет на воздушное сообщение.

Пакет был подготовлен в марте 2019 года. Но Дональд Трамп свою подпись под ним так и не поставил.