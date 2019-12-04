Трамп назвал место следующего саммита G7 4.12.2019, 13:38

Дональд Трамп

По мнению главы Белого дома, локация будет удобной для прессы.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам 3 декабря, что следующий саммит "Большой семерки" (G7) в 2020 году пройдет в его президентской резиденции Кэмп-Дэвид, сообщает СNN (перевод — gordonua.com).

По его словам, резиденция находится рядом со столицей США Вашингтоном, в штате Мэриленд, поэтому данная локация будет удобной для доступа прессы, и "это уже анонсировано".

Кэмп-Дэвид закрыт для посетителей и охраняется как военный объект. Белый дом в основном использовал Кэмп-Дэвид как место для встреч, недавно там собирались республиканцы Конгресса, чтобы обсудить вопрос об импичменте и стратегию на будущее.

Трамп ранее предлагал провести следующий саммит G7 на его курорте в Майами. Тогда предложение американского президента вызвало критику, поскольку у делегатов саммита не было бы другого выбора, кроме как тратить деньги в частных владениях Трампа. Он подчеркивал, что не ставил себе цели "заработать".

20 октября глава Белого дома сообщил, что его администрация отказалась от идеи проведения саммита G7 в его гольф-клубе в Майами.