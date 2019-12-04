Фотофакт: В российском детсаду елку прибили к потолку 11 4.12.2019, 13:45

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Малышей заранее приучают к жизни в РФ?

В соцсетях появилась фотография новогодней елки, подвешенной к потолку в одном из детских садов Омска. В руководстве образовательного учреждения существование этой елки отрицают, передает esquire.

На снимке новогодняя елка гвоздями прибита за ножки к потолку. Снимок был опубликован в группе «ЧП Омск» «ВКонтакте». Автор поста утверждает, что елка установлена в одном из классов в детском саду № 241 в Советском округе Омска.

В комментариях пользователи шутят, что детей с детства приучают к суровой жизни, а некоторые выражают беспокойство надежностью крепления. Часть пользователей задается вопросом, как вокруг такой елки водить хороводы.

Одна из местных жительниц объяснила, что в актовом зале для проведения утренников установлена обычная елка, а эту было решено поставить таким образом, так как в группе занимаются еще совсем маленькие дети.

Одна из мам рассказала «Сибирь. МБХ медиа», что идея принадлежала родкомитету, который решил так обезопасить малышей, не лишая их новогоднего настроения.

При этом в администрации детского сада «Тайге.инфо» заявили, что такой елки у них нет. «Это фото — неправда, этой елки нет», — уточнили там.

Местное издание «Город 55» пишет, что о необычной елке уже знают в департаменте образования мэрии Омска и там обещали подготовить ответ.