Дети оказались способны спонтанно придумывать жестовый язык 4.12.2019, 13:50

На составление краткого «жестового словаря» дети тратили всего лишь порядка получаса.

Исследователи из Стэнфордского университета, Лейпцигского университета и Планковского института эволюционной антропологии обнаружили, что маленькие дети могут воссоздать основные свойства разговорной речи, используя язык жестов, когда разговор вслух по каким-то причинам невозможен. Эксперименты, проведенные учеными, описаны в статье в Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет сайт Naked science.

Специалисты изучают все аспекты языка, включая его развитие. Но большинство современных человеческих языков эволюционировали в течение длительного периода времени, что затрудняет процесс исследований. Чтобы решить эту проблему, ученые иногда проводят эксперименты, в которых пытаются воссоздать появление нового языка или его формы. Самый простой способ добиться этого — заставить людей взаимодействовать друг с другом, ограничив их наиболее естественную форму общения.

В новом исследовании специалисты наблюдали за детьми, которые пытались общаться друг с другом по Skype при выключенном звуке. Испытуемых просили передать друг другу содержание рисунков. Изначально изображения были относительно простыми для демонстрации (например, молоток), но постепенно усложнялись. Так, в одном из случаев испытуемый получил чистый лист бумаги и на какое-то время оказался в замешательстве, ведь показать «ничто» довольно сложно.

Но по прошествии короткого промежутка времени ребенок указал «собеседнику» на белый элемент на своей одежде и предложил определенный жест для передачи этого цвета. Фактически в этот момент в их общем лексиконе появилось слово «белый». Ученые отмечают, что на составление краткого «жестового словаря» дети тратили всего лишь порядка получаса.

Результаты экспериментов показывают, что дети обладают базовыми навыками, необходимыми не только для приобретения естественного языка, но и для спонтанного создания нового. Скорость, с которой они создают такие структурированные системы, меняет теоретические представления об эволюции языка — процессе, который, как принято считать, занимает многие тысячелетия.