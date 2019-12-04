Белорус о Лукашенко: «Ответочка» для обиженного на весь мир неудачника быстрее будет 1 4.12.2019, 14:07

архивное фото tut.by

В какой-то момент все диктаторы теряют связь с реальностью.

«Парламентская кампания», прошедшая осенью, вернула все-таки нам надежду на перемены. Белорусы стали активнее обсуждать будущее страны, предлагать идеи. Многие поверили, наконец, в свои силы. Кто-то пишет смелые видео, кто-то - тексты. Один из них, пришедший на нашу почту от читателя, опубликовал телеграмм-канал «Баста»:

- Белорусы презирают Лукашенко, это не новость. Но и Лукашенко ненавидит белорусов. И, несмотря на усилия спичрайтеров, часто демонстрирует свое отношение к народу. Такое было на днях.

Диктатор заявил, что знает, кто, сколько и откуда получает, кто где живет, что делает. Такое у него бывает перед очередным запусканием руки в наш карман. Знакомые слова обиженного на весь мир колхозника-неудачника. И жизни поучал - без этого образ был бы неполным.

Когда-то давно подобные заявления были в диковинку. Сегодня, когда все знают, что все решения в стране принимает один человек, на них не обращают внимания. Он и люди, им назначенные, не справляются с задачами, не умеют управлять, все всегда накрывается в итоге медным тазом. При этом Лукашенко во всех бедах обвиняет кого? Правильно, народ, то есть нас с вами. Он, наверное, думает, что все делает правильно, разрываясь между 18 резиденциями, а мы - ошибаемся и не ценим его старания.

Это удел всех диктаторов: в какой-то момент они теряют связь с реальностью и начинают верить в свою ими же выдуманную «особую миссию» и в собственную ложь. Берегов уже не видят, обвиняют народ в собственных неудачах. Забывают о том, что когда отбираешь что-то у человека, бежать надо сразу. Особенно, если ты слаб и неуверен. Будешь стоять и обвинять в своих грехах всех подряд - убежать не успеешь, «ответочка» быстрее будет.