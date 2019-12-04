15 американских стран ввели санкции против Мадуро и его союзников 4.12.2019, 14:11

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Узурпатора и его чиновников сделали невъездными.

Пятнадцать американских государств договорились запретить въезд на свою территорию 29 гражданам Венесуэлы, включая президента этой страны Николаса Мадуро и его ближайших союзников, в рамках дипломатических усилий с целью добиться его ухода в отставку, сообщает «Голос Америки».

В совещании принимали участие представители стран-участниц Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП), предусматривающего совместную оборону членов Организации американских государств.

В сентябре эта группа одобрила выявление высокопоставленных представителей венесуэльского правительства, причастных к отмыванию денег, контрабанде наркотиков и терроризму, введение против них санкций и экстрадицию.

В число людей, которым запрещен въезд на территорию 15 стран-участниц МДВП, также вошли главные союзники Мадуро, включая министра иностранных дел Хорхе Арреасу, министра обороны Владимира Падрино, вице-президента Делси Родригес и второго человека в правящей Социалистической партии Диосдадо Кабельо.