Дорожный налог коснется каждого из белорусов 13 4.12.2019, 14:17

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На кого ляжет его оплата?

Некоторые считают, что введение «дорожного налога» их не волнует ведь у них нет автомобиля, пишет телеграмм-канал «Типичная Беларусь». Давайте немного разберемся так ли это?

С чего формируется конечная цена товара? Если упростить, то это все затраты на производство товара (НДС, коммуналка, зарплаты и т.д), а также прибыль, которую хочет получить предприятие(работать ведь надо в плюс, а не в убыток). Так вот, у подавляющего большинства предприятий ведь есть автотранспорт, который возит руководителей/доставляет сырье/развозит конечную продукцию к покупателю. И за каждый такой автомобиль надо заплатить дорожный налог (напомню, что для автотранспорта юридических лиц налог гораздо больше). А теперь вопрос: на кого ляжет оплата этого налога?

В конечном итоге оплата налога будет включена в стоимость товаров, которые мы все с вами покупаем. Именно поэтому не стоит оставаться равнодушными, когда принимаются или обсуждаются такие важные решения.

Напомним, что Министерство финансов подготовило проект указа об изменении существующей системы уплаты госпошлины за доступ транспортных средств к участию в дорожном движении. Он предполагает введение вместо госпошлины платы, которая будет носить неналоговый характер.