Видеофакт: Мировые лидеры пошутили на саммите НАТО над Трампом
- 4.12.2019, 14:25
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Политики обсуждали длинную импровизированную пресс-конференцию президента США в начале дня.
На встрече НАТО премьер-министры Канады Джастин Трюдо, Великобритании Борис Джонсон, Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, смеялись над длинной пресс-конференцией президента США Дональда Трампа. Видео шуток мировых лидеров опубликовал в Twitter Power & Politics, сообщает liga.net.
"Никто не называет имени Дональда Трампа, но, похоже, они обсуждают его длительную импровизированную пресс-конференцию ранее сегодня", - говорится в сообщении.
"Так вот почему вы опоздали?" - Джонсон обратился к Макрону.
"Он опоздал, потому что его импровизированная пресс-конференция длилась 40 минут <...> О, да, да, да. Он объявил <...>" - сказал Трюдо.
После этого реплику говорит Макрон, который стоит спиной к камере и его слов не слышно.
"Вы бы видели, как отпали челюсти его команды", - заявил Трюдо, делая характерный жест рукой.
.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP— Power & Politics (@PnPCBC) 3 декабря 2019 г.