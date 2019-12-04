Названы претенденты на пост главного тренера БАТЭ 3 4.12.2019, 14:31

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Решение может быть принято в ближайшие несколько дней.

Кирилл Альшевский и Дмитрий Молош являются основными кандидатам на пост главного тренера БАТЭ. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие несколько дней, пишет «Трибуна».

Молош работает помощником Алексея Баги. 37-специалист в марте получил тренерскую лицензию категории А. Как главный тренер выводил «Смолевичи» в высшую лигу в 2017 году.

Альшевский руководит дублирующей командой борисовчан. В этом году БАТЭ выиграл чемпионат Беларуси среди резервистов. Также специалист работал спортивным директором БАТЭ, был техническим директором АБФФ и возглавлял одну из юношеских сборных страны.