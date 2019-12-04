Германия высылает российских дипломатов из-за убийства в Берлине 3 4.12.2019, 14:55

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Двое сотрудников посольства РФ объявлены персонами нон грата.

Правительство Германии высылает двух сотрудников посольства России в связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира. Об этом сообщает в среду, 4 декабря, МИД ФРГ, передает dw.com.

Как сообщил в среду МИД Германии в официальном заявлении, два сотрудника посольства России в Германии были объявлены персонами нон-грата, поскольку российские власти, несмотря на повторные и настойчивые требования, не оказали достаточного содействия в расследовании убийства в берлинском парке Tiergarten 23.08.2019 года.

В последний раз представитель МИД ФРГ Андреас Михаэлис (Andreas Michaelis) обращался к послу России в Германии Сергею Нечаеву с подобной просьбой 20 ноября, отмечается в документе. "Однако российская сторона затягивала исполнения требования правительства Германии оказать содействие в расследовании преступления".

Ранее в тот же день Федеральная прокуратура Германии, которая взяла на себя расследование этого громкого убийства, совершенного в августе 2019 года в парке Klenier Tiergarten, сообщила, что у нее имеются основания предполагать, что к организации убийства могут быть причастны российские власти.