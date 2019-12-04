Украина запретила импорт электроэнергии из России 2 4.12.2019, 15:35

За соответствующее решение на заседании в среду проголосовали 274 народных депутата.

Верховная Рада Украина приняла закон, который запрещает продажу и/или поставку электроэнергии, импортируемой из РФ, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке, пишет «Новое время».

Верховная Рада во втором чтении и в целом проголосовала законопроект № 2233 о внесении изменений в закон о рынке электрической энергии, предусматривающий среди прочего запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из Российской Федерации.

За соответствующее решение на заседании в среду проголосовали 274 народных депутата.

Законопроект урегулирует механизм выполнения специальных обязанностей по покупке электрической энергии по «зеленому» тарифу, призван не допустить неконтролируемый рост цен на электроэнергию, обеспечить теплоснабжение потребителей в отопительный период путем урегулирования вопроса работы ТЭЦ в условиях нового рынка электроэнергии, сказано в пояснительной записке к документу.

Законопроект запрещает продажу и/или поставку электроэнергии, импортируемой из РФ, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

Регулятор получит право аннулировать результаты годового аукциона, на котором распределена пропускная способность на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества. В таком случае средства, уплаченные за распределенную пропускную способность, будут возвращены.

Как сообщалось, Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ 1 октября — впервые с 2015 года. На месячном аукционе по распределению межгосударственного сечения для импорта э/э из РФ мощности приобрели пять компаний.