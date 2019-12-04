Появился рейтинг самых дешевых городов для однодневных путешествий 1 4.12.2019, 15:44

Самым дорогим признали Нью-Йорк.

Британский Starling Bank подсчитал, сколько денег нужно туристам на один день в 35 городах мира, пишет «Вокруг света».

В набор критериев включили проживание в отеле, 3-разовое питание, проезд на общественном транспорте и посещение достопримечательностей.

Самым бюджетным городом оказался индийский Дели, где на день хватает € 33. Занять первую позицию он смог благодаря дешевому транспорту и развлечениям. За ним идут Каир (€ 34), Стамбул (€ 42), Куала-Лумпур (€ 47) и Пекин (€ 49).

Самым дорогим признали Нью-Йорк, в котором нечего делать без € 210 (и это минимум!). Большую часть этой суммы забирает ночь в стандартном номере отеля. Его «догоняют» Лос-Анджелес (€ 198), Лондон (€ 188), Майами (€ 173) и Пунта-Кана (€ 171).

Рассчитать свой бюджет перед поездкой в эти города можно с помощью онлай-калькулятора. Нужно только выбрать город из списка и попробовать вложиться в £ 100 (€ 117).