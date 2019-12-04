Cиноптики рассказали о погоде на завтра
- 4.12.2019, 16:54
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Будет преимущественно без осадков.
5 декабря в Беларуси ожидается облачная погода, днем с прояснениями, сообщает «Еврорадио».
Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку страны пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами прогнозируется туман, на дорогах гололедица, ночью и утром в отдельных районах гололед. Ветер будет юго-западный, западный порывистый.
Ночью термометры покажут -2...+ 4, днем ожидается от 0 до 5 градусов тепла.