НАТО согласовал обновленный план по защите Польши и стран Балтии 2 4.12.2019, 16:43

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Военные силы Альянса в этих странах утроены.

Лидеры стран НАТО договорились по поводу обновленного плана по усилению восточного фланга для защиты Польши и стран Балтии.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи лидеров стран-членов Альянса в Лондоне.

"У нас есть планы защиты всех союзников, включая Польшу и страны Балтии. И у нас уже есть соответствующие военные силы там. Мы утроили силы быстрого реагирования и сегодня мы запустили новую инициативу для более быстрого реагирования", - сказал Столтенберг.

"Эти планы по защите различных частей регионов регулярно пересматриваются, и сегодня мы согласовали обновленный план для Польши и Балтии. Это показывает, что мы способны двигаться вперед", - добавил он.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что он не согласится на оборонительный план НАТО для Польши и стран Балтии, пока Альянс не поддержит Анкару в ее позиции по сирийским курдам. В частности, пока не согласится признать террористическими организациями Рабочую партии Курдистана, ее боевое крыло "Отряды народной самообороны" (YPG) и другие прокурдские организации, действующие на турецко-сирийской границе.

Отметим, что в декларации по итогам встречи лидеров нет прямого упоминания о конкретном плане защиты Польши и стран Балтии.