Три модели будущего на выбор 1 Клаус Шваб

4.12.2019, 17:30

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Какого рода капитализм мы хотим?

Наверное, это определяющий вопрос нашей эпохи. Если мы хотим сохранить нашу экономическую систему для будущих поколений, нам надо дать на него правильный ответ.

Если обобщать, у нас есть три модели на выбор. Первая модель — «капитализм акционеров» — выбрана большинством западных корпораций. Согласно этой модели, главной целью любой корпорации должна быть максимизация прибыли. Вторая модель — «государственный капитализм» — возлагает на правительство задачу направлять развитие экономики. Она стала популярной во многих развивающихся странах, и не в последнюю очередь в Китае.

Но в сравнении с этими двумя вариантами у третьего имеется больше всего качеств, достойных рекомендации. «Капитализм стейкхолдеров» (то есть капитализм в интересах всех заинтересованных сторон) — это модель, которую я впервые предложил полвека назад. Она позиционирует частные корпорации в качестве доверенных управляющих (trustees), действующих в интересах общества, и совершенно очевидно является наилучшим ответом на социальные и экологические проблемы современности.

Доминирующая сегодня модель — акционерный капитализм — сначала стала популярной в США в 1970-е годы, а в последующие десятилетия расширила свое влияние на весь мир. Ее расцвет отчасти был заслужен. Благодаря этой модели, в ее лучшие дни сотни миллионов людей во всем мире добились процветания, потому что стремящиеся к прибыли компании открывали новые рынки и создавали новые рабочие места.

Но это не вся история. Сторонники акционерного капитализма, включая Милтона Фридмана и чикагскую школу, пренебрегли тем фактом, что котируемые на фондовой бирже корпорации являются не просто стремящими заработать прибыль структурами, но еще и социальными организмами. Наряду с требованием финансовой отрасли повышать краткосрочные результаты, односторонний акцент на прибылях привел к тому, что акционерный капитализм стал все сильнее отрываться от реальной экономики. Многие понимают, что эта форма капитализма больше не является устойчивой. Вопрос в следующем: почему отношение к ней начало меняться только сейчас?

Одна из возможных причин — «эффект Греты Тунберг». Молодая климатическая активистка из Швеции напомнила нам о том, что сохранение нынешней экономической системы является предательством по отношению к будущим поколениям, поскольку она экологически неустойчива. Другая (связанная с первой) причина: поколение «миллениалов» и поколение Z больше не хотят работать на компании, инвестировать в компании или покупать товары у компаний, у которых нет иных ценностей кроме максимизации стоимости для акционеров. И, наконец, руководители и инвесторы начали понимать, что их собственный долгосрочный успех тесно связан с успехом их клиентов, работников и поставщиков.

В результате, идея капитализма стейкхолдеров начала быстро завоевывать популярность. Такая смена курса должна была произойти уже давно. Впервые я описал эту концепцию еще в 1971 году, и я создал Всемирный экономический форум, чтобы помочь деловым и политическим лидерам воплотить ее в жизнь. Два года спустя участники ежегодного Всемирного экономического форума подписали «Давосский манифест», в котором перечислены основные обязательства любой фирмы перед ее стейкхолдерами.

Сегодня, наконец-то, и другие заговорили о «стейкхолдерах». В этом году Американский деловой круглый стол, самая влиятельная лоббистская организация бизнеса в Америке, объявила об официальной поддержке капитализма стейхолдеров. Кроме того, набирают популярность так называемые инвестиции с социальным эффектом, поскольку все больше инвесторов ищут способы связать экологическую и общественную пользу с финансовой отдачей.

Мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы гарантировать, что капитализм стейкхолдеров останется новой доминирующей моделью. С этой целью Всемирный экономический форум публикует новый «Давосский манифест». В нем заявляется, что компании должны честно выплачивать причитающиеся налоги, демонстрировать нулевую терпимость к коррупции, защищать права человека в своих глобальных производственных цепочках, а также выступать за конкурентное равенство на «игровом поле», особенно в «экономике интернет-платформ».

Однако для соблюдения принципов капитализма стейкходеров компаниям понадобится новая система показателей. Для начала новый показатель «создание обобществляемой стоимости» должен включить «экологические, социальные и управленческие» цели (ESG-цели) в качестве дополнения к стандартным финансовым показателям. К счастью, уже стартовала инициатива по разработке новых соответствующих стандартов при поддержке аудиторских компаний «большой четверки» и под руководством председателя Международного делового совета, гендиректора Bank of America Брайана Мойнихена.

Второй показатель, который нужно скорректировать: вознаграждение топ-менеджеров. Начиная с 1970-х годов, размеры выплат руководству компаний резко выросли, главным образом для того, чтобы решения, принимаемые менеджментом, «соответствовали» интересам акционеров. Вместо этого, в новой парадигме капитализма стейкхолдеров размер зарплаты топ-менеджеров должен соответствовать новому показателю — создание долгосрочной обобществляемой стоимости.

Наконец, крупные компании должны понять, что они сами являются важнейшими заинтересованными сторонами в нашем общем будущем. Конечно, все компании должны и дальше стараться использовать свои ключевые компетенции и сохранять предпринимательский менталитет. Но при этом они должны сотрудничать ради улучшения состояния мира, в котором они работают. Более того, это последнее требование и должно быть главным смыслом их деятельности.

Есть ли какой-либо иной путь? Защитники модели государственного капитализма могли бы сказать, что она тоже устремлена на достижение долгосрочных целей, а в последнее время демонстрирует успехи, особенно в Азии. Но государственный капитализм, хотя и может оказаться весьма подходящим для одной из ступенек в развитии, тоже должен постепенно эволюционировать в нечто более близкое к модели капитализма стейкхолдеров, а иначе его поглотит коррупция изнутри.

Перед лидерами бизнеса сегодня открылся невероятный шанс. Придав капитализму стейкхолдеров конкретный смысл, они могут выйти за рамки юридических обязательств и выполнить свой долг перед обществом. Они способны приблизить мир к достижению общих целей, и в частности, целей, очерченных в Парижском климатическом соглашении и в «Повестке устойчивого развития» ООН. Если они действительно хотят оставить свой след в мире, у них нет иной альтернативы.

Клаус Шваб, «Новое время»