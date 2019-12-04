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Правда о «выборах»
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Экс-наставник сборной Беларуси возглавит клуб из Индонезии

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  • 4.12.2019, 18:18
Экс-наставник сборной Беларуси возглавит клуб из Индонезии
Игорь Криушенко
Фото: pressball.by

Игорь Криушенко был уволен с поста в национальной сборной в июне.

Бывший главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко возглавит индонезийский клуб "Тира".

В ближайшее время будет объявлено о назначении, отмечает by.tribuna.com.

Криушенко был уволен с поста в национальной сборной в июне, с тех пор он пребывает без работы.

В турнирной таблице чемпионата Индонезии "Тира" располагается на 11-й строчке, набрав 38 очков после 30 матчей.


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