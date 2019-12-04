Экс-наставник сборной Беларуси возглавит клуб из Индонезии

Экс-наставник сборной Беларуси возглавит клуб из Индонезии2
- 4.12.2019, 18:18
Игорь Криушенко был уволен с поста в национальной сборной в июне.
Бывший главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко возглавит индонезийский клуб "Тира".
В ближайшее время будет объявлено о назначении, отмечает by.tribuna.com.
Криушенко был уволен с поста в национальной сборной в июне, с тех пор он пребывает без работы.
В турнирной таблице чемпионата Индонезии "Тира" располагается на 11-й строчке, набрав 38 очков после 30 матчей.