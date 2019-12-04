Экс-наставник сборной Беларуси возглавит клуб из Индонезии 2 4.12.2019, 18:18

Игорь Криушенко

Фото: pressball.by

Игорь Криушенко был уволен с поста в национальной сборной в июне.

Бывший главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко возглавит индонезийский клуб "Тира".

В ближайшее время будет объявлено о назначении, отмечает by.tribuna.com.

Криушенко был уволен с поста в национальной сборной в июне, с тех пор он пребывает без работы.

В турнирной таблице чемпионата Индонезии "Тира" располагается на 11-й строчке, набрав 38 очков после 30 матчей.