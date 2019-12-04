Работники «Озерцо-логистик» готовят демарш из-за невыплат 1 4.12.2019, 18:43

1,065

Иллюстрационное фото

Работники готовы массово выйти из официального профсоюза.

По информации профсоюза РЭП, работники логистического центра «Озерцо-логистик» готовы массово выйти из официального профсоюза.

5 декабря на предприятии «Озерцо-логистик» будет обсуждаться проект нового коллективного договора. У работников предприятия накопилось слишком много претензий к действующему коллективному договору. Однако накануне обсуждения проекта документа сотрудники предприятия Управделами президента настроены очень скептично.

В августе 2019 года работники ОАО “Торгово-логистический центр Озерцо-логистик”, по их словам, несмотря на выполнение плана, лишены надбавок, которые составляют 70-100% оклада. Наниматель не выплатил надбавки за профмастерство, за характер и специфику труда, за сложность и напряженность работы (указанные надбавки входят в состав фонда заработной платы) и даже не ознакомил работников с приказом. Сотрудники “Озерцо-логистик” потребовали разъяснений в Министерстве труда и социальной защиты, в Минской городской организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства, в Управлении делами Лукашенко.

Отраслевые профсоюзы обнаружили недостатки в коллективном договоре, сформулировали свои рекомендации в адрес нанимателя, но к ним никто не прислушался: согласно пункту 13 колдоговора, “решения принимает наниматель”. Единолично.

Администрация предприятия по-прежнему не выплачивает надбавки и премиив полном объеме и утверждает: нет прибыли – нет доплат. Однако официальная статистика свидетельствует, что прибыль есть – огромная прибыль. Проблема состоит в том, что, согласно трудовым контрактам, премии и надбавки выплачиваются при наличии двух условий: при наличии прибыли и по решению директора. Прибыль есть, решения директора нет, хотя сам руководитель премию и получил, как утверждают работники предприятия.

«Заложники трудовых контрактов»

В ноябре ситуация с неполной выплатой заработка повторилась, о чем сотрудники «Озерцо-логистик» сообщили профсоюзу РЭП.

-Ситуация с выплатой заработка дестабилизировалась с августа. Позже кусочек недоплат вернулся, но не всем и не в полном объеме. За сентябрь нам тоже выплатили непонятно какой процент: просто выплатили – и все. По имеющейся информации, директор получил надбавку по своему контракту, похоже, его контракт составлен так, что он всегда получает свои деньги в полном объеме, вне зависимости от положения предприятия. А мы, работники, являемся заложниками своих контрактов, - говорят сотрудники «Озерцо-логистик». – Администрация предприятия не предпринимает никаких действий, чтобы стабилизировать ситуацию. Из Управделами порекомендовали выплатить работникам «овощные» - директор отказался. Есть рекомендации, есть пожелания, но в итоге мы получим несколько билетов на новогоднее представление, а наши дети, возможно, конфеты.

Еще в августе, не получив заработок в полном объеме, около сотни сотрудников обратились к директору предприятия с заявлениями о выделении материальной помощи. Причем размер материальной помощи совпадал с суммой, недополаченной предприятием. Но поскольку работники не зарегистрировали свои заявления, директор отказался их рассматривать.

-За ноябрь месяц мы план не выполнили, получается, опять ничего не получим. Мы заложники ситуации: не выполнили план – ничего не получили, например, наш отдел не выполнил план – все равно все ничего не получили. Согласно коллективному договору, оценка деятельности делается по структурным подразделениям: один склад выполнил план – его деятельность должны быть оценена, другой не выполнил – и его деятельность должна быть оценена. У нас же получается так: одно подразделение не выполнило план – наказываются все.

- Зарплата выплачивается не в полном объеме. Работники не знают, какие планы выполнены, какие – нет, кто-то получает 20% надбавок, некоторые – 65%. Каким образом получается такая процентовка? – возмущается работник предприятия.

Сотрудники предприятия готовы массово выходить из официального профсоюза. Тем более, что прецедент уже есть: в прошлом году около 20 сотрудников грузо-погрузочного цеха уже вышли из профсоюза в знак протеста против невыплаты денег.

«Пора обращаться к Александру Лукашенко»

Ситуацию прокомментировал лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич:

- К сожалению, можно констатировать, что ситуация в «Озерцо-логистик» на сегодняшний день не стабилизировалась. По имеющейся у нас информации, чистая прибыль предприятия за январь-октябрь 2019 года составила более 1 миллиарда 200 миллионов рублей с рентабельностью более 20%. Интересно: какое еще предприятие может похвастаться такими же успешными показателями?

Думаю, настала пора вмешаться руководству Управделами Лукашенко в сложившуюся ситуацию. Если подтвердится факт, что руководитель предприятия получил 13-ую зарплату, а трудовой коллектив – ничего, то какое доверие может быть у трудового коллектива к своему руководству?

Более того, последние месяцы работники получают какую-то сумму к зарплате за профмастерство, которая никем и ничем не регламентирована: ни приказов, ни мотивировок, за что конкретно. Как такое возможно, что у всего коллектива профмастерство с августа упало, а у руководства – выросло?

Естественно, получать не заработанные деньги – это противоестественно, хотя в стране и такое случалось неоднократно. Но в данной ситуации напрашивается вывод: нежелание руководства найти выход и выплатить людям полную заработную плату за счет той прибыли, которую заработал весь коллектив. Это может и 13-ая, и «овощные», и масса других вариантов – было бы желание.

А что касается профмастерства, думаю, если работники обратятся с открытым письмом к Александру Лукашенко и объективно опишут создавшуюся ситуацию, то не только деньги найдутся, но найдутся, по всей вероятности, новые лица и на данном предприятии, и, возможно, в Управделами Лукашенко. Так с работниками поступать несправедливо. В противном случае неизбежны увольнения специалистов и дестабилизация в трудовом коллективе.