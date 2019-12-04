Экс-президента Армении Саргсяна обвинили в хищении госсредств 2 4.12.2019, 18:54

Серж Саргсян

Cейчас он находится под подпиской о невыезде.

Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила обвинение бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну в организации кражи государственных средств, говорится в сообщении на сайте ведомства, передает РБК.

Против Саргсяна возбуждено дело по п. 1 ч. 3 ст. 38–179 (организация растраты в особо крупных размерах) УК Армении, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Согласно материалам дела, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года Саргсян, будучи президентом страны, организовал хищение группой должностных лиц свыше 489,1 млн драмов (более $1 млн или 65,3 млн руб.).

Как следует из обвинительного заключения, в конце января 2013 года правительство Армении утвердило программу государственного содействия землепользователям с целью приобретения дизельного топлива по доступным ценам для сельскохозяйственных работ. При этом Саргсян, воспользовавшись своим положением президента, добился заключения договора на поставку топлива с компанией «Флеш», хотя компания «Максхур» предлагала поставить горючее на более выгодных условиях.

По подсчетам ССС, в общей сложности казна переплатила за поставки топлива свыше 489,1 млн драмов, которые фактически были похищены у государства.