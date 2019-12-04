Дас ист Солсбери? Антон Орехъ

4.12.2019, 19:21

Антон Орехъ

Ждем рассказ, как российский турист отправился смотреть Кельнский собор и насладиться его шпилем.

Я жду рассказа о том, как обыкновенный российский турист Вадим Соколов приехал в Берлин, чтобы затем отправиться осмотреть знаменитый на весь мир Кельнский собор и насладиться его шпилем. Соколов человек зрелый, уже под полтинник, поэтому воспитывался в те времена, когда подвиг советского народа в войне с фашизмом чтился особенно глубоко, и Соколов не мог, оказавшись в Берлине, не дойти до Рейхстага и памятника советскому Воину-освободителю в Трептов-парке. А то, что его подозревают в убийстве бывшего полевого командира и, пуще того, связывают с нашими спецслужбами – так это обычная антироссийская пропаганда, русофобская истерия и пещерное нагнетание пещерных настроений.

Здесь идеально пришлось к месту интервью Маргариты Симоньян с этим Соколовым. Даже если он не Соколов, а Красиков. Жалко, что подозревают его в одиночку, потому что народу уже полюбился образ двух русский геев-туристов на чужбине, откровенно рассказывающих о себе в беседе с Маргаритой.

Но вообще, что-то здесь не так. Измельчали профессионалы. И ведь это – самое важное направление! Спецслужбам, безопасности уделяется самое повышенное внимание!

Вожди – сами бывшие чекисты, которых, как известно, бывших не бывает. Они искренне радеют – и всё равно какая-то хреновина получается.

У меня вот нет никаких симпатий ни к Сергею Скрипалю, ни тем более к Зелимхану Хангошвили. По-человечески, они мне совершенно несимпатичны и деятельность их глубоко отвратительна. Но ковбойство наших суперагентов мне тоже как-то абсолютно не по душе.

Понятно, что эти люди свою работу в белых перчатках не делают. Но раз уж вы такие крутые киллеры, так не лажайте вы так! Не попадайтесь! За державу обидно, ей-богу! Пускай за руку ловят китайцев, американцев и кого-нибудь еще. Все спецслужбы заняты примерно одним и тем же. Но попадаются наши, и это всегда предлог для скандала. Нам еще с немцами разругаться не хватало.

Мы же меры и удержу не знаем. Уж если в Украине нашли полчища фашистов, то представьте, кого мы в Германии найдем, если раздор зайдет совсем далеко и вслед за высылкой дипломатов последуют другие резкие шаги.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»