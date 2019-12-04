Украина объявляет демарш Казахстану по поводу заявления президента о Крыме 4.12.2019, 19:48

МИД Украины прокомментировал слова президента Казахстана.

Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено высказываниями президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаев, который отрицает незаконную аннексию украинского Крыма Россией, сообщила спикер украинского МИД Катерина Зеленко, передает zn.ua.

"Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши в связи с высказываниями, которые противоречат международно-признанной политике, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года", - говорится в комментарии спикера МИД Украины.

Зеленко заявила, что эти заявления противоречат принципам украинского-казахстанских отношений и международной позиции.

Ранее президент Казахстана в интервью для Deutsche Welle заявил, что не считает произошедшее весной 2014 года в Крыму аннексией.