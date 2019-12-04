закрыть
4 декабря 2019, среда, 19:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Украина объявляет демарш Казахстану по поводу заявления президента о Крыме

  • 4.12.2019, 19:48
Украина объявляет демарш Казахстану по поводу заявления президента о Крыме

МИД Украины прокомментировал слова президента Казахстана.

Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено высказываниями президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаев, который отрицает незаконную аннексию украинского Крыма Россией, сообщила спикер украинского МИД Катерина Зеленко, передает zn.ua.

"Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши в связи с высказываниями, которые противоречат международно-признанной политике, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года", - говорится в комментарии спикера МИД Украины.

Зеленко заявила, что эти заявления противоречат принципам украинского-казахстанских отношений и международной позиции.

Ранее президент Казахстана в интервью для Deutsche Welle заявил, что не считает произошедшее весной 2014 года в Крыму аннексией.


популярное за неделю

Мнение

Перемены неизбежны. Наступило новое время
Перемены неизбежны. Наступило новое время Андрей Санников
В Беларуси достаточно патриотов, которые будут защищать страну с оружием в руках
В Беларуси достаточно патриотов, которые будут защищать страну с оружием в руках Дмитрий Бондаренко
Их боится диктатор
Их боится диктатор Андрей Исаков
Нас объединяет неприятие колхозной эстетики
Нас объединяет неприятие колхозной эстетики Ирина Халип