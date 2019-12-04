Михаил Бондаренко: Ермошина, наверное, сильно обиделась 11 4.12.2019, 20:05

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Лидия Ермошина

Фото: bymedia

Задержанный в Мозыре активист «Европейской Беларуси» - на свободе.

Бывший кандидат в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Михаил Бондаренко провел в РОВД более трех часов, передает пресс-служба гражданской кампании.

- Меня задержали в маршрутке на выезде из Мозыря. Зашел капитан милиции и просто вытянул за руку на улицу. Доставили в РОВД, ожидаемый протокол за участие в акции 16 ноября, которая, напомню, была законным предвыборным пикетом. Мне так и сказали: это тебе за выступление и за сожжение документа, выданного ЦИК. Суд — завтра. Ермошина, наверное, сильно обиделась, - сказал Михаил Бондаренко сразу после выхода на свободу.