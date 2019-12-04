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Правда о «выборах»
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Михаил Бондаренко: Ермошина, наверное, сильно обиделась

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  • 4.12.2019, 20:05
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Михаил Бондаренко: Ермошина, наверное, сильно обиделась
Лидия Ермошина
Фото: bymedia

Задержанный в Мозыре активист «Европейской Беларуси» - на свободе.

Бывший кандидат в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Михаил Бондаренко провел в РОВД более трех часов, передает пресс-служба гражданской кампании.

- Меня задержали в маршрутке на выезде из Мозыря. Зашел капитан милиции и просто вытянул за руку на улицу. Доставили в РОВД, ожидаемый протокол за участие в акции 16 ноября, которая, напомню, была законным предвыборным пикетом. Мне так и сказали: это тебе за выступление и за сожжение документа, выданного ЦИК. Суд — завтра. Ермошина, наверное, сильно обиделась, - сказал Михаил Бондаренко сразу после выхода на свободу.


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