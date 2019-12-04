Минчанин украл куртку, а когда его словили, проглотил монеты и вызвал себе «скорую» 6 4.12.2019, 20:30

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Мужчина примерил куртку и «забыл» за нее заплатить.

Вечером 3 декабря в одном из торговых центров столицы сработала тревожная кнопка. Наряд группы задержания Октябрьского отдела Департамента охраны выбыл на сигнал и обнаружил любопытную картину, пишет kp.by.

Сама причина вызова охраны оказалась банальна: мужчина примерил куртку и «забыл» за нее заплатить. Но когда работники магазина пригрозили горе-покупателю милицией, тот плюхнулся на пол и вызвал сам себе «скорую». Прибывшим медикам он объяснил, что проглотил заточенные монеты. Правда, пояснить причину своего странного поступка мужчина не смог.

Рентген подтвердил: в желудке у горе-покупателя действительно находятся металлические предметы. Ему оказали медицинскую помощь, а по факту хищения куртки проводится проверка, сообщается в телеграм-канале МВД Беларуси.