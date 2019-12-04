Страны НАТО назвали РФ угрозой евроатлантической безопасности 3 4.12.2019, 20:39

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Встреча лидеров стран НАТО в Лондоне, 4 декабря 2019 года

фото: reuters

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита стран НАТО.

Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита стран НАТО. Он проходит в Лондоне и приурочен к 70-летию военного союза. Кроме того, основными угрозами в документе, в частности, названы терроризм, гибридные и кибератаки, передает svoboda.org.

Силы союза повысят свою готовность к реагированию на любую угрозу, в любое время и в любом направлении, говорится в заявлении. Представители НАТО также отмечают, что союз будет принимать меры в ответ на развёртывание Россией ракет средней и меньшей дальности. В заявлении подчёркивается, что организация открыта для диалога и конструктивных отношений с Россией, "когда действия России делают это возможным".

В документе также упоминается растущее влияние Китая. Оно, как утверждают в НАТО, сопряжено как с возможностями, так и с вызовами, которыми странам-членам союза следует заниматься сообща.

Накануне саммита в Лондоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении оборонных расходов. В 2020 году они составят 130 миллиардов долларов, а в 2024-м – 400 миллиардов. На увеличении бюджета НАТО со стороны европейских стран и Канады настаивал президент США Дональд Трамп.