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ЧЕ-2019 на «короткой воде»: Змушко обновила рекорд Беларуси и вышла в финал на «полтиннике» брассом

  • 4.12.2019, 20:45
ЧЕ-2019 на «короткой воде»: Змушко обновила рекорд Беларуси и вышла в финал на «полтиннике» брассом
Алина Змушко
Фото: Белорусская федерация плавания

Лучшее время в полуфинале показала 14-летняя итальянка Бенедетта Пилато.

Белоруска Алина Змушко вышла в финал чемпионата Европы-2019 на короткой воде в Глазго на дистанции 50 метров брассом, передает pressball.by.

В полуфинале спортсменка обновила рекорд Беларуси, который сама же установила утром в квалификации (29,77), преодолев дистанцию за 29,69 с. Это третий результат в сводном протоколе.

Лучшее время в полуфинале показала 14-летняя итальянка Бенедетта Пилато (29,48) — это мировой юниорский рекорд.


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