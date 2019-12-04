Ученые: Собаки понимают человеческий язык лучше, чем мы думали 6 4.12.2019, 20:53

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Собаки могут отличить даже региональные акценты.

Собаки понимают человеческий язык лучше, чем мы думали, заявили ученые из университета Сассекса. Результаты исследования, проведенного с участием 42-х собак и опубликованного в журнале Biology Letters, также показали, что собаки могут отличить региональные акценты: от безупречного английского британской королевы до "американского" английского, передает rg.ru.

Исследователи воспроизвели записи речи четырех разных людей (как мужчин, так и женщин), которые говорили домашним животным одно и то же слово. Затем они добавили слово, которое звучало немного по-другому, например, "имел" и "спрятал", имеющие похожее звучание по-английски. Собаки резко реагировали, когда похожее слово "hid" менялось на "had". Они резко поворачивали голову и дольше смотрели на человека, повернув к нему голову или подняв уши в среднем на три секунды, показывая: они знают, что новое слово отличается от предыдущего. Согласно выводам ученых, понимание собаками человеческого языка выходит далеко за рамки простых команд "сидеть", "лежать" и "взять".

По мнению доктора Холли Рут-Гаттериджа, автора исследования из университета Сассекса, людям кажется, что собаки слышат от своих хозяев, некое "бла, бла, бла". "Однако результаты нашего исследования показывают, что у них более продвинутые языковые навыки, чем мы думаем, и я действительно знаю собак, которые могут отвечать, например, на 75 различных команд. Собаки, вероятно, сначала получили способность различать лай других псов, чтобы они могли определить свое положение среди других особей, а затем они начали обращать внимание на наш язык после того, как мы одомашнили их", - заявил ученый.

Как сообщает The Daily Mail, безусловным уникумом среди собак в этом отношении был американский кобель породы бордер-колли по кличке Чейзер. К слову, эта порода, выведенная на границе Шотландии и Англии, считается самой умной среди собак в мире.

Чейзер, проживавший с хозяином в Северной Каролине и умерший в начале этого года, мог различать более 1000 игрушек и найти их по имени, если ему произносили его.