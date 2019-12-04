Лауринас Касчюнас: Беларусь является заложником правления Лукашенко, а он всего лишь «губернатор» РФ 2 4.12.2019, 21:49

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Лауринас Касчюнас

Фото: Facebook/Laurynas Kasciunas

Лукашенко регулярно торгует белорусским суверенитетом.

Член Сейма от партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас раскритиковал Беларусь за отсутствие суверенитета и связи с Россией. Об этом сообщается на сайте консерваторов.

Обращаясь к министру иностранных дел Литвы Линасу Линкявичюсу, Касчюнас заявляет о «суверенной Беларуси», которая необходима Вильнюсу. По его словам, сейчас Беларусь зависит от России, поэтому поддерживать с ней диалог очень сложно.

«Это политик (Лукашенко - прим. Charter97.org), который в обмен на сохранение своего политического режима и личных гарантий безопасности регулярно торгует белорусским суверенитетом и использует любой политический флирт с Западом только в качестве рычага для своих отношений с Кремлем», – заявил он.

По утверждению политика, Лукашенко – «российский губернатор».

Касчюнас заявил, что для Вильнюса приоритетом должно быть предотвращение запуска Белорусской АЭС. По мнению парламентария, это может быть достигнуто только путем создания регионального блока, который бы отказался закупать электроэнергию с БелАЭС, а также с помощью дипломатических усилий Литвы, которые свяжут все полезные для Минска инструменты сотрудничества с ЕС с вопросом Островецкой станции.

«Долгосрочной целью Литвы является суверенная и демократическая Беларусь, что по существу возможно только в том случае, если Беларусь «случится» как национальное государство, которое считало бы себя частью европейской цивилизации. И Литва может внести в это свой вклад: путем поддержки проектов общей (европейской) исторической памяти, укрепляя сотрудничество с гражданским обществом и белорусской демократической оппозицией», – заявил он.