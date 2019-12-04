Suddeutsche Zeitung: Высланные из Германии российские дипломаты - агенты ГРУ 4.12.2019, 22:19

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Германия объявила двоих российских дипломатов персонами нон грата cегодня.

Объявленные персонами нон грата двое сотрудников российского посольства в Берлине являются агентами внешней разведки Минобороны России (Главное управление Генштаба, бывшее ГРУ. — прим.). Об этом пишет Suddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники, передает РБК.

В материале утверждается, что эту информацию также подтверждают телерадиовещательные компании Norddeutscher Rundfunk (NDR) и Westdeutscher Rundfunk (WDR).

Как отмечает газета, власти Германии не захотели поступать по примеру западных стран после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которое произошло в марте прошлого года. После инцидента в Солсбери британские власти выслали 23 российских дипломата. Еще более 20 стран приняли аналогичное решение. Среди тех, кто объявил сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата, были США, Канада, Франция, Польша, Австралия, Испания, Чехия, Дания, Литва, Латвия, Эстония и другие. Наибольшее число дипломатов выслали США — 60.

Германия объявила двоих российских дипломатов персонами нон грата днем 4 декабря. Они будут высланы из страны. В Министерстве иностранных дел Германии пояснили, что это решение было принято по факту расследования убийства гражданина Грузии в Берлине. В МИД ФРГ заявили, что есть достаточные основания полагать, что преступление могло быть выполнено по заказу властей России или Чечни.