«Сила Сибири» - пустая труба 1 Блогер MMuchenik

4.12.2019, 22:34

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О чем не говорят публичные аналитики про Газпром?

Вчера был наверное пик этого анальего хайпа, было огромное количество статей с рекомендациями покупать "наше всё", мол див доходность будет 12-14%, цена 300, а потом 400… Мол, открыли вчера газопровод Сила Сибири, ну теперь, мол, экспорт Газпрома взлетит, а за ним и выручка, и прибыль.

О чем вообще не говорят люди, загоняющие в Газпром новоиспеченных инвесторов, да еще и по хаям первого полугодия?

Давайте вспомним лишь то, о чем написано в интернете, но многими не прочитано.

1. ГАЗ РФ КИТАЮ ПОКА ЧТО НЕ НУЖЕН.

У Китая основными поставщиками являются Австралия, США и бывшие союзные республики, которые так хорошо с этим справляются, что в этом году 9 миллиардов кубометров лишних у Китая осталось после того как 300 ярдов потребили, и это при том что потребность в импорте выросла в 2018 году до 121,3 млрд куб. м.

СПРАВОЧНО: По оценке Sinopec, второй по объемам добычи нефтегазовой корпорации КНР, избыток газа на внутреннем рынке страны составляет 9 млрд кубометров.

По прогнозу Sinopec в следующем году спрос вырастет до 335 млрд кубометров. Только предложение (344,6 млрд кубометров) опять будет выше. И избыток в 9,6 млрд кубометров вдвое превысит объем, который в первый год работы "Силы Сибири" намерен поставить "Газпром" (5 млрд кубометров).

Вы скажете, Китай будет потреблять больше газа в будущем? Да, будет.

Правда, внутренний спрос почему-то в этом году не вырос, а сократился, на -15% (!) ниже, чем ожидало китайское правительство ((305 млрд кубометров против 360 млрд кубометров).

По прогнозам экспертов, повсеместный отказ от использования угля увеличит потребность КНР в экологически чистом топливе вдвое — до 610 млрд куб.м к 2035 году. НО!

Половину этого объема составит собственная добыча, а остальное поставит заграница, как и сейчас. И Россия может быть станет лишь одной из шести стран, кто Китаю продает свой газ.

2. ГАЗОПРОВОД "СИЛА СИБИРИ" — ЭТО ПУСТАЯ ТРУБА

При экспортной мощности 38 миллиардов кубометров (кстати, наши бывшие республики уже сейчас поставляют 50 ярдов кубов в год), в следующем году Россия поставит по СС только 5 ярдов из тех 200, которые поставляет Газпром за год на экспорт. Аж полпроцента, с ума сойти как много! В 2021 году аж 10 ярдов (1% от общего экспорта, смешно).

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сказал, что первые полгода трубопровод будет действовать фактически в режиме пусконаладочных работ. Так что никакого счастья это Газпрому в 2020 году не принесет.

3. С КИТАЙЦАМИ НЕТ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩЕГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ГАЗА.

Все поспешили написать, что в 2014 году был заключен договор купли-продажи газа в Китай.

Однако я помню, что это было всего лишь рамочное соглашение, где проговорили возможный объем, и не договорились о цене.

ПОВТОРЯЮ: ЦЕНЫ НЕТ, и мы знаем, что Китай не будет платить дороже европейских 200 долларов за 1000 кубов, тем более что цена нефти с 2014 года упала со 100 до 60, и продолжит свое падение.

4. "СИЛА СИБИРИ" ПОСТРОЕНА НА ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА И НИКОГДА НЕ ОКУПИТСЯ.

Газопровод "Сила Сибири" обошелся Газпрому совокупно почти в 2.5 триллиона, плюс государство недополучило кучу налогов, от которых освободило Газпром во время строительства. Напомню, что у Газпрома сейчас долг те же 2.6 триллиона рублей, случайность? Не думаю).

Даже по европейским ценам, при полной загрузке газопровод не окупаем, уж застройщики постарались, реализовав проект не с использованием действующей инфраструктуры, а по максимальной смете.

Не выйдет Миллер, а уже тем более Путин, и не скажет народу, сколько заработали Ротенберги и Тимченко на строительстве убыточной трубы, а вот Газпром точно на ней в ближайшие 30 лет не заработает.

СПРАВОЧНО: Аркадий Ротенберг создал "Стройгазмонтаж" (СГМ) в 2008 году. Тогда он за 8,3 млрд руб. купил у "Газпрома" пять строительных "дочек" вместе с контрактами: "Ленгазспецстрой", "Волгограднефтемаш", "Спецгазремстрой", "Краснодаргазстрой" и "Волгогаз". Их суммарный оборот в 2007 году составлял 43,5 млрд руб.

"Стройгазмонтаж" стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком "Газпрома" с выручкой 225 млрд руб. С конца 2014 года Ротенберг стал владельцем 100% "Стройгазмонтажа" напрямую (цитирую РБК).

Итого, подсанкционный человек купил активы за 8 млрд рублей, объединил их, заработал на них несколько десятков млрд и вернул предыдущему собственнику, тупому Газпрому, за 75 млрд рублей, хороший бизнес — у расторопного человека.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ: "Газпром" изучает дополнительные возможности поставок трубопроводного газа в Китай. Компания также допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.

Строить выгодно!)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАПОМНЮ: Выпущенный в 18 году скандальный отчет Александра Фэка из Сбербанк CIB (которого потом спешно уволили) утверждал, что рентабельность проекта при ценах на нефть в 65 долларов за баррель оказывается отрицательной и составит не менее 11 миллиардов долларов.

Изначальный проект поставки газа в Китай предполагал использование уже существующей инфраструктуры газопровода „Алтай“ с сопоставимыми объемами строительства трубы — порядка 3 тысяч километров.

Но в итоге был выбран проект с МАКСИМАЛЬНЫМИ капитальными затратами, предполагающими строительство всей инфраструктуры вокруг трубопровода.

Только строительство Амурского ГПЗ, где газ будет проходить очистку перед поставкой в Китай, стоит 14 миллиардов долларов (а министр Новак говорил вообще о 20 миллиардах), причем Амурский ГПЗ задействован только для нужд Силы Сибири, в случае, если бы был выбран проект с опорой на систему „Алтай“, можно было использовать уже существующие вокруг нее мощности.

Ну что сказать, строить выгодно, а пилить – еще выгоднее.

5. ВЫСОКИЕ ДИВИДЕНДЫ МОГУТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛГА

Напомню, что по итогам 2018 года Газпром получил рекордную прибыль и в мае Газпром решил увеличить дивиденды на почти 60% (с 10,43 до 16,61 рублей за акцию).

Однако за 9 месяцев этого года чистый долг компании увеличился из-за отрицательного денежного потока в III кв. 2019 г. и рекордных выплат дивидендов в размере 390 млрд руб. летом.

6. ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ ПАДАЮТ, ГАЗПРОМУ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ ДАЖЕ "НА ЖИЗНЬ"

После того, как заработал Южный газовый коридор из Азербайджана, за 6 месяцев в Турцию было продано 8,1 млрд кубометров против 12,7 млрд год назад. Средняя цена реализации газа оказалась на 13% ниже, чем "Газпром" заложил в бюджете (207 долларов вместо 230-250), и второй квартал наша чудо-компания завершила с кассовым разрывом на 55 миллиардов рублей.

Именно поэтому и был продан в спешке второй пакет в 3.7% от уставного капитала, с дисконтом -11% к рыночной цене.

КРОМЕ ЭТОГО: Резкое падение спроса на российский газ в Европе, обвал спотовых цен на газовых хабах и кассовый разрыв в бюджете на десятки миллиардов рублей — довели "Газпром" до продажи газа самому себе.

По итогам первого полугодия поставки газа в Евросоюз упали на 8,9%, а начиная с августа обвал стал двузначным — в первые шесть дней месяца он достигал 22%.

На помощь "Газпрому" пришел таинственный клиент, закупивший около миллиарда кубометров, сообщает "Интерфакс": этот газ компания включила в свою статистику, хотя поставки не зафиксировал ни один из операторов трубопроводов. Покупателем газа "Газпрома" стал Газпромбанк, рассказали агентству источники в отрасли.

Так Газпром стали спасать от кассового разрыва.

К концу года дыра в бюджете "Газпрома" может вырасти до 7 млрд долларов, прогнозировали в августе аналитики Сбербанк CIB.

Компании необходимо 1,326 триллиона рублей на стройки многочисленных газопроводов, еще минимум 246,9 млрд рублей нужно направить на дивиденды.

Операционный денежный поток не сможет покрыть нужной суммы ни в этом году, ни в 2020-21, когда инвестпрограмма составит 1,065 и 1,251 триллиона рублей соответственно, считают в Сбербанк CIB.

ВНИМАНИЕ! Покрывать дефицит бюджета "Газпром" будет ударным привлечением долга: план по займам компании на текущий год увеличен в 2,4 раза — до 725 млрд рублей.

ВЫВОДЫ: Так что поздравляю покупателей Газпрома, вы – мясо, и вас используют в своих целях.

Вы ждали повышение доли Газпрома в индексе MSCI – его оставили без изменений до марта 2020 года.

Вы ждали увеличения экспорта с введением в эксплуатацию газопроводов? В лучшем случае к середине 2020 года заработает Северный поток -2. Если его достроят хотя бы в этом году.

Вы ждали что цену будут разгонять под продажу второго пакета? Попытались, да не успели. В спешке продав пакет с огромным дисконтом.

Вы ждали в ноябре утверждение на совете директоров новой дивполитики? Вас кинули, сейчас говорят про конец декабря, но скорее всего, перенесут на январь, а 5-го декабря вам расскажут, что там "химичит" правление, чтобы поддержать капитализацию, скрывая правду.

Все не так получается, как вы ждете.

Задумайтесь об этом. Обсудите.

Блогер MMuchenik, smart-lab.ru