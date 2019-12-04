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К Новому году и Рождеству БелЖД пустит дополнительные поезда

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  • 4.12.2019, 22:38
К Новому году и Рождеству БелЖД пустит дополнительные поезда
Иллюстрационное фото

Составы межрегионального сообщения будут курсировать чаще.

С 25 декабря 2019 года по 11 января 2020 года в расписании Белорусской железной дороги появятся дополнительные поезда, написано на сайте БелЖД. Кроме того, составы межрегионального сообщения будут курсировать чаще.

По информации БелЖД, работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена. Точно известно, что дополнительные поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам. Среди них Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Пинск, Минск — Калинковичи — Гомель, Мозырь (ст. Козенки) — Минск.

— Напоминаем, что реализация проездных документов на поезда межрегиональных линий в пределах республики открывается за 45 суток до отправления, — говорят в пресс-центре БелЖД.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте rw.by, а также по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.


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