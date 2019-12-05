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Американский эсминец перехватил корабль с иранским оружием

  • 5.12.2019, 8:14
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Американский эсминец перехватил корабль с иранским оружием
Иллюстрационное фото

Судно перевозило партию ракет в Аравийском море.

Американский эсминец в среду, 4 декабря, перехватил в Аравийском море судно с грузом иранского вооружения. Об этом сообщили представители Пентагона, указав, что вооружением оказались "части ракет", а само судно не использовало флаг ни одного из государств. По версии американских военных, груз предназначался для йеменских повстанцев хуситов, военную поддержку которым оказывает Иран. "Проводится более тщательное расследование", - говорится в заявлении Пентагона, сообщает dw.com.

Груз был изъят американскими военными, а судно с экипажем было передано береговой охране Йемена. Согласно резолюции Совета Безопасности ООН, Ирану запрещена продажа или поставка вооружений за пределы страны без санкции Совбеза. Отдельной резолюцией была запрещена поставка вооружений хуситам.

Вооруженный конфликт в Йеменской Республике продолжается уже несколько лет. Его участниками являются, с одной стороны, повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла", захватившие столицу Сану и значительную часть северных районов страны, с другой стороны - правительственные войска Йемена, получающие поддержку от Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. По данным ООН, в ходе конфликта погибли свыше 10 тысяч человек, в том числе тысячи мирных жителей. Более 3 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.


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