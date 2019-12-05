Решающий месяц для Украины 2 Стивен Бланк, «Новое Время»

5.12.2019, 8:22

1,153

СТИВЕН БЛАНК

ФОТО: 1IN.AM RUSSIAN

События происходят на насыщенном геополитическом фоне.

Декабрь 2019 может стать решающим месяцем для Украины. 3 декабря в Лондоне начался саммит лидеров НАТО, а 9 декабря Нормандская четверка (Украина, Россия, Франция и Германия) проведут долгожданный мирный саммит в Париже. Между тем запутанные энергетические вопросы, разделяющие российский Газпром и украинский Нафтогаз, если и должны быть решены до 2020 года, то это должно произойти до 13 декабря.

Эти события происходят на геополитическом фоне, где мало места позитиву для Украины. Беспристрастная оценка нынешних трендов утверждает, что несмотря на народную поддержку миротворческих усилий президента Зеленского, Украина сталкивается с рядом серьезных вызовов для своей безопасности, что грозит дальнейшим подрывом национального суверенитета и территориальной целостности.

Наиболее важно, что нет признаков того, что направленность России на уничтожение де-факто (если не де-юре) источников Украинской государственности, ослабла. Москва до сих пор требует, чтобы Киев принял формулы, которые превратят Украину в конфедерацию, так как сейчас оккупированные земли Донбасса смогут воспользоваться правом вето на инициативы центрального правительства, включая усилия по противодействию коррупции, которая играет в пользу России и разъедает основы государственности Украины. В то же время Россия также отказывается обсуждать статус Крыма.

К тому же Москва все еще хочет сохранить возможность транспортировать газ через Украину в Восточную Европу, пока газопровод Северный поток-2 не начал функционировать. Наконец, Россия нацелена контролировать Восточную Европу и Украину через поставки газа, и может использовать Северный поток-2 для изоляции Украины от Европы и для того, чтобы сделать ее зависимой только от российского газа. Когда Северный поток-2 откроется, Москва также сможет лишить Украину трех миллиардов долларов ежегодных доходов от транзита.

Это вопрос глобальной важности, так как война России в Украине — лишь часть более широкого конфликта. Российская агрессия против Украины не только демонстрирует неуважение к суверенитету всех государств Центральной и Восточной Европы, а также и подчеркивает неуважение Москвы к свободе мореплавания. В этом смысле это является центральной частью гораздо большей 15-летней войны, которую Москва ведет против Запада. Эта война приобретает форму бесконечных активных действий, подстрекательства к коррупции, информационных атак, киберударов и операций по наращиванию воздействия, направленных на дестабилизацию ЕС и НАТО, в то же время нацеливаясь на отдельные государства. На самом деле Украина — только самая интенсивная и заметная горячая точка гибридной войны, что делает сегодняшнюю Россию главной угрозой для НАТО и европейской безопасности.

И это делает саммит НАТО в Лондоне и мирные переговоры в Париже даже более важными. В Лондоне уже подготовлен фундамент для разборок между США и их союзниками по НАТО. Немало заявлений президента Трампа о том, что союзники НАТО «насилуют» США, не тратя достаточно на оборону, обострили давнюю проблему, что угрожает подорвать союзническое единство. И хотя НАТО тратит больше, слишком многие союзники все еще не тратят достаточно, в то время как некоторые из них отказываются воспринимать реальность российской угрозы. Германия достигнет целевого уровня расходов НАТО на оборону в 2% к 2031 году, например. В то время как Великобритания парализована из-за Брекзит, ее обороноспособность выглядит угрожающе подорванной.

По ту сторону Ла-Манша недавние слова французского президента Макрона про «смерть мозга» НАТО и необходимость достичь договоренности с Россией прямо привязаны к чувству его — и, вероятно, его правительства — что на администрацию Трампа нельзя полагаться. Слова Макрона вызвали огненную бурю, и не только в Германии. Тем не менее, Берлин сих пор не желает брать на себя какие-то дополнительные обязательства по обороне. Зато Германия подталкивала Европу к принятию Северного потока-2, что имеет сомнительную экономическую выгоду для всех, кроме Газпрома и некоторых немецких предприятий, одновременно создавая угрозу для союзного единства и энергетической безопасности Польши, Украины и стран Балтии.

Что во Франции, что в Германии влиятельные заинтересованные лица очевидно хотят заключить соглашение с Россией. Впрочем, любой большой договор с Кремлем может произойти только за украинский счет. На самом деле те соглашения, которые продвигает Макрон и лидеры немецкого бизнеса, являются нетолерантными и неприемлемыми как для Украины, да и для Восточной Европы в целом. Это ведет к выводу, что европейское единство разрушается.

В этой ухудшающейся геополитической среде присутствие США, воплощенное в НАТО, жизненно необходимо для обеспечения постоянной безопасности и процветания континента. Впрочем, благодаря некомпетентному отношению президента Трампа к проблемам европейской безопасности и одновременной реализации многочисленных несовместимых для Украины политических действий, в настоящее время Вашингтон не имеет четкой позиции по Украине. Это создает условия, при которых Киеву отчаянно не хватает союзников, на которых он может рассчитывать, входя в такой потенциально решающий для своей страны месяц. В Лондоне НАТО вполне может выдать коммюнике, где будут освещены все трещины в структуре Альянса, но это вряд ли может изменить широкую картину, которая все ухудшается. Если НАТО не внедрит новую политику и не восстановит свое предназначение, не только Украина будет оставаться уязвимой, а и Владимир Путин вдохновится в дальнейшем вести гибридную войну по всей Европе и за ее пределами.

Стивен Бланк, старший научный сотрудник Atlantic Council, «Новое Время»