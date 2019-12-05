Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию 5.12.2019, 8:30

Грета Тунберг

Стали известны и другие лауреаты.

Премия «За целесообразное жизнеобеспечение», которая ежегодно присуждается лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов, была вручена в среду в Цирке на острове Юргорден в центре шведской столицы. Одним из лауреатов стала шведская защитница климата Грета Тунберг, которая не смогла лично присутствовать на церемонии, так как находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщает ТАСС.

Награда служит своеобразным дополнением к Нобелевским номинациям, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, остающихся не охваченными престижными премиями Альфреда Нобеля. Ее за Грету получили активисты молодежного движения в защиту климата Fridays for Future («Пятницы ради будущего», другое название — «Школьная забастовка за климат»), которое началось с одиночных пикетов Тунберг по пятницам у здания парламента. Грета прислала записанное во вторник в Лиссабоне обращение к участникам церемонии, в котором отметила, что премия является огромным признанием молодежного климатического движения. «Борьба продолжается, мы никогда не остановимся!» — сказала она.

Тунберг, которая была также ранее в этом году номинирована на Нобелевскую премию мира, получила награду «за вдохновляющие и растущие политические требования в отношении неотложных климатических мер». Денежная составляющая премии — 1 млн крон ($ 105 тыс.). Одна из отличительных черт награды заключается в том, что лауреаты не могут тратить полученные деньги на собственные нужды, а должны направлять их на общественную работу. В этом году лауреатам также была вручена скульптура, выполненная из металла, переработанного в рамках программ уничтожения оружия в Центральной Америке.

Тунберг, отказавшаяся от авиаперелетов из-за их вреда для экологии, прибыла во вторник в Португалию на 15-метровом катамаране после 21-дневного путешествия из США. В среду она на поезде приехала в Мадрид на конференцию, которая продлится до 13 декабря. Экоактивистка получила известность после эмоционального выступления в ООН в конце сентября, которое вызвало большой общественный резонанс. В своей речи она обвинила собравшихся на встречу по климату глав государств в том, что пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство.

В этом году премия «За целесообразное жизнеобеспечение» празднует свое 40-летие.

Другие лауреаты

Вместе с Тунберг премия была присуждена правозащитнику из Западной Сахары, адвокату из Китая, а также активисту движения в защиту индейцев яномамо из Бразилии. Выступающей за независимость Западной Сахары активистке Аминату Хайдар, «несмотря на тюремное заключение и пытки», премия присуждена «за настойчивые ненасильственные действия в целях обеспечения справедливости и самоопределения для народа Западной Сахары». За свою 30-летнюю кампанию за независимость своей родины Хайдар получила прозвище «Сахрави Ганди». Жителю Западной Сахары награда вручена впервые.

Адвокат Го Цзяньмэй, которая также не смогла присутствовать на церемонии, удостоена премии «за новаторскую и настойчивую работу по защите прав женщин в Китае». «Го Цзяньмэй является одной из самых выдающихся юристов в области прав женщин в Китае. На протяжении всей своей карьеры она помогала тысячам обездоленных женщин получить доступ к правосудию», — отметило жюри.

Активист движения в защиту индейцев яномамо, шаман Дави Копенава получил премию «за мужественную решимость защищать леса и биоразнообразие Амазонки, а также земли и культуру коренных народов». «Копенава является одним из самых уважаемых лидеров коренных народов Бразилии. Он посвятил свою жизнь защите прав яномамо, их культуры и земель в Амазонии. Копенава является соучредителем и президентом Ассоциации хутукаро яномамо, которая занимается сохранением тропических лесов и продвижением прав коренных народов в Бразилии», — считает жюри премии.

История создания премии

Награда была учреждена в 1980 году по инициативе писателя и ученого Якоба фон Укскюлля с целью поддержать тех, кто предлагает действенные решения актуальных проблем. Название «За целесообразное жизнеобеспечение» заимствовано из буддийской философии, согласно которой человек должен брать из земных источников не более того, что ему необходимо для жизни.

За годы своего существования премия Укскюлля присуждалась за достижения в самых различных областях: охране окружающей среды, сохранении культурных ценностей, науке, здравоохранении, борьбе с бедностью и голодом, урегулировании кризисных ситуаций. Финансирование осуществляется из фонда, для создания которого фон Укскюлль продал свою богатейшую коллекцию редких марок. Пополняется он и за счет добровольных пожертвований частных лиц и международных организаций.

Решение о награждении принимает авторитетное международное жюри, членами которого являются политики, ученые и общественные деятели со всего мира. Одна из отличительных характеристик премии заключается в том, что победители не могут потратить полученные деньги на собственные нужды, а лишь на проводимую ими общественную работу.

На сегодняшний день лауреатами уже стали 178 человек и организаций из 70 страны мира.