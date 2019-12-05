Бунт родственников 4 5.12.2019, 8:46

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Как белорусы бросили вызов системе.

Родственники осужденных по экономическим статьям Уголовного кодекса создали инициативу, которая должна доказать, что не каждый приговор справедлив и не каждое наказание – адекватное, сообщает «Белсат».

Одна из создателей гражданской инициативы «Справедливый приговор» Анна Ильина показывает кипу бумаг – столько фактов, которые указывают на невиновность осужденного, удалось собрать лишь по одному делу.

В эфире «Беседы» с Виталием Цыганковым на телеканале «Белсат» женщина рассказывает, что, по ее мнению, как и по мнению ее сторонников, сегодняшняя система заинтересована в том, чтобы осудить человека любыми средствами.

Чего добиваются родственники и близкие осужденных по экономическим статьям? На какие нестыковки в делах не обращает внимания суд? Действительно ли фигурантом уголовного дела в Беларуси может стать каждый?

Эти и другие вопросы получили ответ в «Беседе» Виталия Цыганкова с одной из создательниц гражданской инициативы «Справедливый приговор» Анной Ильиной. Подробности — смотрите в видео.