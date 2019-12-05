Меркель прокомментировала высылку российских дипломатов из Германии 1 5.12.2019, 8:50

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Канцлер Германии выступила на полях саммита НАТО.

Германия решила выслать российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, поскольку не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО, сообщает ТАСС.

«Мы приняли эти меры, как вы знаете, поскольку мы не наблюдали поддержки России в расследовании этого убийства», — утверждает она. По словам политика, она обсудила с союзниками сложившуюся ситуацию в ходе двусторонних контактов.

Меркель не исключает, что тема высылки двух российских дипломатов из ФРГ может быть поднята на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, и не считает, что этот вопрос негативно повлияет на встречу в «нормандском формате».

«Мы встретимся с российским президентом на следующей неделе», — сказала канцлер, отвечая на вопрос, намерена ли она обсудить с Путиным вопрос высылки дипломатов. «Мы вам сообщим, о чем там поговорим», — добавила Меркель.

Меркель не считает, что высылка дипломатов негативно повлияет на переговоры лидеров «нормандской четверки». «Я не думаю, что это станет бременем для встречи в «нормандском формате». Там речь пойдет об Украине и о том, как продвинуться вперед в минском процессе», — сказала она. «Но с точки зрения двусторонних отношений это событие», — полагает канцлер.

О высылке дипломатов

В среду МИД ФРГ сообщил, что высылает из страны двух сотрудников посольства РФ в ФРГ из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей по делу об убийстве гражданина Грузии. Генпрокуратура, ведущая расследование, заявила о том, что «есть достаточные фактические основания полагать, что убийство Торнике К. было осуществлено либо по указанию государственных инстанций Российской Федерации, либо по указанию инстанций Чеченской Республики, которая является частью Российской Федерации».

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого. По ее данным, это 49-летний гражданин России.