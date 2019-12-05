На базе США Перл-Харбор произошла стрельба 5.12.2019, 9:02

Фото: AFP

Инцидент случился незадолго до годовщины нападения японской авиации на эту базу.

Мужчина, позднее идентифицированный как служащий ВМС США, в среду, 4 декабря, открыл стрельбу на военно-морской базе Перл-Харбор, в результате чего ранения получили три человека. Двое позже скончались от ранений. Сам нападавший, одетый, по свидетельству очевидцев, в матросскую униформу, покончил с собой. Трое получивших ранения были гражданскими лицами. База ВМС в связи с инцидентом была закрыта и оцеплена на несколько часов, сообщает dw.com.

Сообщается, что еще один раненый госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. База Перл-Харбор находится недалеко от города Гонолулу (штат Гавайи).

Годовщина японского нападения

Агентство AFP обращает внимание, что инцидент произошел незадолго до годовщины нападения японской авиации на эту базу, произошедшему 7 декабря 1941 года. Тогда здесь погибли 2400 американских солдат.