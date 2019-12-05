Белорусским таксистам приходят странные сообщения 1 5.12.2019, 9:05

2,379

Это слухи или правда?

Из нескольких источников в редакцию onliner.by поступили скриншоты с одним и тем же текстом. В нем утверждается, что «Яндекс.Такси» с 1 января 2020 года прекращает работу на территории Беларуси. Отправитель благодарит за сотрудничество и желает успехов в работе. Сообщение приходит водителям в течение последних двух дней — 3 и 4 декабря — посредством SMS. Мы решили выяснить, что происходит, в самой службе.

Отметим, ранее не было никаких официальных заявлений о завершении работы приложения или юрлица «Электронная информационная система «Яндекс.Такси». А сегодня приходят такие уведомления! Выглядит, мягко сказать, подозрительно.

Журналисты обратились в Москву, в пресс-службу «Яндекс.Такси», чтобы понять, насколько текст сообщения соответствуют истине. «Как это прекращаем работу? Мы в этом году собственное страхование и заказ машины с детским креслом запустили. И 20 городов так просто не остановишь, — отметили там. — Данное СМС не имеет отношения к «Яндекс.Такси». Присмотритесь к изображению: два сообщения не совпадают ни по ширине, ни по шрифтам».