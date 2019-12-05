Вакарчук, Порошенко и Тимошенко призвали украинцев выйти на Майдан 1 5.12.2019, 9:13

1,217

Речь идет о «красных линиях» для президента Владимира Зеленского.

Оппозиционные фракции в Верховной Раде Украины «Европейская Солидарность», «Батькивщина» и «Голос» призвали своих сторонников 8 декабря выйти на майдан Незалежности в Киеве, чтобы подкрепить требования оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому перед встречей в «нормандском формате».

Соответствующее заявление, подписанное Юлией Тимошенко, Петром Порошенко и Святославом Вакарчуком опубликовал в среду, 4 декабря, в Facebook депутат Рады от партии «Европейская cолидарность» Андрей Парубий, сообщает dw.com.

«Призываем всех украинцев, все поддерживающие государство политические силы и общественные организации 8 декабря в 13.00 выйти на Майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину. Вместе — до Победы!», — говорится в заявлении.

«Красные линии» для президента Зеленского

Накануне те же фракции опубликовали совместное заявление, в котором сформулировали «красные линии» для президента Владимира Зеленского перед намеченной на 9 декабря встречей в «нормандском формате». Пересечение этих линий, согласно заявлению, «нанесет непоправимый ущерб Украине» и нарушит ее национальные интересы.

Среди «красных линий»: сохранение унитарного государства, невозможность компромиссов по европейскому и атлантическому курсу Украины, а также недопущение выборов в Донбассе до вывода российских войск. Кроме того, Зеленский не должен идти на компромиссы по статусу Крыма и обещать прекращение судебных разбирательств в отношении России.

В заявлении говорится также о необходимости возвращения контроля Украины над украино-российской границей в неподконтрольных Киеву областях.

9 декабря лидеры Германии, России, Украины и Франции соберутся в Париже на саммит в «нормандском формате», чтобы обсудить урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.