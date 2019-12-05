Акело опять промахнулся 1 Телеграмм-канал «Запретное мнение»

5.12.2019, 9:38

Новый провал кремлевского ГРУ.

Министерство иностранных дел Германии объявило, что двое работников посольства РФ в Берлине были объявлены персонами нон грата.

Такое громкое заявление и последующее выдворение российских дипломатов, стали следствием объявления федеральной прокуратурой Германии о причастности российской разведки к августовскому убийству гражданина Грузии в Берлине.

Если взять и навскидку посчитать провалы кремлевского ГРУ начиная с 2014 года, то можно попросту сбиться со счета.

Здесь и МН17, и попытка провалившегося переворота в Черногории, практически доведенное до абсурда покушение на Скрипалей, убийство болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, ликвидация Хангошвили...

К слову, «подвиги» ГРУ становятся достоянием общественности не только в силу постоянных и систематических провалов путинских военных разведчиков, но и благодаря стараниям их конкурентов — ФСБ/СВР, которые сразу же торопятся помочь вытащить все скелеты из шкафов ГРУшников на всеобщее обозрение.

А после наперегонки побежать к «сказочному» НацДеду и успеть первыми доложить, что «Акело опять промахнулся, да так, что нас всех теперь накроет медным тазом».

ГРУшники вновь очень сильно «подсобили» Путину перед будущей встречей в Париже, где Меркель однозначно задаст ему ряд неудобных вопросов, а Макрон, после всеобщего порицания на саммите НАТО, вряд ли станет достаточно устойчивой и непоколебимой опорой для «сказочного» НацДеда.

Телеграмм-канал «Запретное мнение»