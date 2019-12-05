Вернуть славу Витовта и Калиновского 1 5.12.2019, 9:58

Каких памятников ждет Гродно?

Оказывается, деревянную статую Витовта в 1992 году должны были установить в Лиде, но по стечению обстоятельств памятник оказался в Гродно и был установлен около замков. Историю установки скульптуры Великого князя рассказал Hrodna.life бывший председатель Гродненской краеведческой ассоциации Андрей Мойсеенок.

В конце ноября после восстановительных работ деревянную статую Витовта вернули к гродненским замкам. Спасал скульптуру резчик по дереву Николай Скляр. Он отметил, что памятник еще 5 лет точно простоит. До восстановления он простоял на улице 25 лет и частично сгнил.

Известно, что деревянный Витовт был сделан в начале 1990-х годов и был подарен Гродненскому региону литовским Фондом культуры. Установить памятник должны были в 1993 году в бывшем имении Острово под Лидой накануне юбилейной даты – 600-летия подписания Островского соглашения.

«Приближалась юбилейная дата. Для нашего региона это действительно было важное событие, так как на территории Гродненщины происходило подписание союза между двумя враждующими братьями Витовтом и Ягайло. Я задумал увековечить это событие. От своего имени написал в литовский Фонд культуры, чтобы они нас поддержали в задумке с памятником Витовту. Они мигом ответили: мы подарим вам памятник, вы только поставьте его. У них, наверное, уже был такой Витовт, так как не успел я оглянуться, как деревянный памятник привезли в Лиду».

Деревянного Витовта делал известный литовский народный мастер Ипалитас Ушкурнис. Он сделал похожего Витовта и для Тракая, который до сих пор там стоит. Ушкурнис умер в 2006 году.

Решили отказаться от памятника в Лиде

«Памятник был готов и я пошел к тогдашнему председателю Гродненского облисполкома Дмитрию Арцимене. Предложил ставить, так как решение краеведческой ассоциации было и комиссия областного совета народных депутатов считала целесообразной установку памятника в Лиде в связи с юбилейной датой. Но почему-то местные краеведы стали путаться в месте для установки и в итоге власти стали вставлять палки в колеса – решили отказаться от памятника. Я стал ждать и верил, что придет время Витовта. Прошло некоторое время и неожиданно убивают Арцименю. Новым председателем избрали Семена Домаша. Я понял, что надо действовать, и опять пошел к председателю с вопросом об установке памятника».

Около Коложи опасно – могут сжечь

Домаш заинтересовался скульптурой Витовта и предложил горисполкому рассмотреть установку в Гродно. Памятник все это время находился на автобазе в Лиде.

«Дело передали в горисполком. В то время должность заместителя председателя по культуре занимал Александр Милинкевич. Вместе с ним мы поехали в Лиду и привезли памятник в Гродно. Он там просто валялся и никому не был нужен. Городской совет принял решение установить памятник в Гродно. Спросили у меня: где бы он лучше смотрелся? Я предложил место около Коложи, но сказали, что там опасно – могут поджечь деревянную скульптуру. Тогда выбрали место возле замков.

Я был очень доволен, что этот вопрос смогли решить и Витовта все-таки установили в конце 1993 года. В этом большая заслуга Милинкевича. Да, памятник предназначался для Лиды, но установить там не удалось. В Гродно он хорошо смотрится и занял достойное место. Витовт имеет большое историческое значение для Гродно. Литовцы, когда приезжали в 1990-х к нам в город, всегда восхищались памятником, говорили что похожий у них в Тракае стоит. Два памятника это произведения одного мастера».

О памятниках Богдановичу и Калиновскому: «Мы не успели, поменялась власть»

Андрей Мойсеенок сожалеет, что не успел реализовать планы установки памятников Константину Калиновскому и Максиму Богдановичу. К реализации этих проектов было практически все готово.

Было принято решение областного совета об установке в Гродно двух памятников: Константину Калиновскому вместо Соколовского с переносом последнего на улицу Победы и Максиму Богдановичу в небольшом сквере на Тельмана. Решение было, но вопрос почему-то подвис во времени. Решения никто не отменял, но памятники не появились в Гродно. Мы не успели, поменялась власть.

До этого мы вели очень активную жизнь: проводили конференции, устанавливали памятные доски, популяризировали нашу историю по всем направлениям. К наследию было совсем другое отношение. Прошло столько лет и после длительного простоя у нас опять идет возрождение беларусской культуры. Восстанавливаются замки и устанавливаются памятники. Государство поняло, что туризм является важнейшей статьей доходов, а чтобы он был, нужно иметь туристический продукт. Хочется верить, что памятники известным деятелям, которые должны были быть установлены еще 1990-х, все же появятся в центре Гродно».