Javelin и боевой беспилотник: топ-6 новых видов вооружения украинских бойцов 1 5.12.2019, 10:22

2,244

Все, что нужно для достойного ответа агрессору.

В пятницу, 6 декабря, Украина отмечает День Вооруженных сил Украины. НВ рассказывает о шести новых видах вооружения украинских бойцов.

1. Javelin

16 ноября 2017 года сенат США проголосовал за утверждение оборонного бюджета на 2018 год, который, в частности, предусматривал выделение $350 млн на оборонные нужды Украины.

Кроме того, Вашингтон одобрил план по предоставлению ВСУ оборонительного вооружения, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

22 мая 2018 года Javelin впервые испытали на украинском полигоне, огонь вели по настоящим танкам.

16 августа 2018 года Виктор Муженко, возглавлявший на тот момент Генштаб, заявил, что ВСУ готовы применить Javelin.

2. Боевой беспилотник Bayraktar TB2

В ноябре 2018 года Александр Турчинов, который был на тот момент секретарем Совета национальной безопасности и обороны, сообщил о намерении Украины купить турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, способные нести авиабомбы и противотанковые ракеты.

15 января 2019 года контракт на их поставку был подписан.

В марте 2019 года Порошенко сообщил, что испытания Bayraktar TB2 в Украине прошли успешно.

21 октября 2019 года турецкие беспилотники Bayraktar TB2 прошли финальные приемо-сдаточные испытания на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.

3. Американские противотанковые гранатометы RSRL-1

В мае 2018 года глава МВД Арсен Аваков сообщил, что бойцы Нацгвардии получили на вооружение первые 500 40-милиметровых ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США.

В мае 2019 года Нацгвардия показала видео испытаний RSRL-1.

«Противотанковый истребитель, который поражает бронированную технику, укрепления и живую силу противника одним выстрелом гранаты — 40 мм калибра», — описывал RSRL-1 оружейный эксперт.

4. САУ Богдана

В августе 2018 года стало известно, что украинские оборонные предприятия создали по стандартам НАТО новую самоходную гаубицу Богдана калибром 155 миллиметров.

Тогда же начались испытания этого оружия.

Военный эксперт Олег Стариков отмечал, что для завершения полного цикла испытаний понадобится два-три года.

САУ Богдана была продемонстрирована во время военного парада 24 августа 2018 года.

5. Крылатая ракета Нептун

5 декабря 2018 года Украина успешно испытала новый береговой противокорабельный комплекс Нептун с крылатой ракетой дальностью до 300 км.

Ракета была разработана конструкторским бюро Луч.

Во время испытаний она продемонстрировала высокую эффективность систем управления и распознавания и выполнила все поставленные перед ней задачи, уничтожив надводные цели на расстоянии 280 км.

28 ноября 2019 года состоялись еще одни испытания ракеты Нептун.

После этого генеральный директор конструкторского бюро Луч Олег Коростылев заявил, что разработка ракеты как летательного аппарата завершена и на следующем этапе, испытания будут направлены на боевые характеристики ракеты.

Ольха-М и Ольха-Р

В 2019 году Украина занялась модернизацией ракетных комплексов Ольха. Серийное производство этих ракетных комплексов началось в 2018 году, они точно поражают цель на расстоянии 70 км.

4 апреля на Одесском полигоне состоялись испытания модернизированного ракетного комплекса Ольха-М. Александр Турчинов, занимавший на тот момент должность секретаря СНБО, заявил, что Ольха-М способна поражать цель на расстоянии 130 км, а в ближайшее время будет завершена разработка нового поколения ракет этого класса с дальностью поражения 200 км.

13 июня на Одесском полигоне испытали модернизированный ракетный комплекс Ольха-Р.

24 июля прошли еще одни испытания ракетного комплекса Ольха-М. Сообщалось, что стрельбы прошли успешно.