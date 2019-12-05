«Очень хочется, чтобы белорусы ценили место, в котором живут» 5.12.2019, 10:26

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Фото: svaboda.org

NaviBand выпустили новый альбом.

Пятого декабря белорусская группа выпустила свой пятый студийный и одноименный альбом. Он уже доступен к прослушиванию на всех цифровых площадках. В альбом вошло 11 треков на русском и белорусском языках. Его концертная презентация состоится в Минске 20 февраля, в Москве 22 февраля и в Киеве 14 февраля. Также в рамках тура в поддержку релиза ребята посетят Варшаву, Берлин, Прагу и областные города Беларуси, Польши и Украины, сообщает onliner.by.

— В этот альбом мы вложили все наши чувства, переживания, силы и средства. Он получился глубоким лирически и очень разноплановым музыкально. По большей части в нем раскрывается тема преодоления трудностей, человеческой силы, стремления к новым вершинам, вдохновения и неиссякаемой веры в себя, — рассказывают солисты группы Артем Лукьяненко и Ксения Жук.

— Особенно эмоциональными, вероятно неслучайно, получились песни на «мове» — в них много боли о том, что все чаще ощутимо безразличие людей вокруг, какая-то злость и пустота в глазах. Очень хочется, чтобы люди, особенно белорусы, ценили и берегли место, в котором живут, были внимательнее друг к другу и не боялись впускать что-то новое в свою жизнь. Чтобы мечтали и достигали, — отмечают артисты.

Работа над альбомом велась в киевской студии 211 с саунд-продюсером Виталием Телезиным, известным по работе с группами «Океан Ельзи» и «Ляпис Трубецкой».

— Запись всех песен проходила в какой-то невероятной творческой атмосфере. На альбоме, кроме гитар и барабанов, можно услышать множество винтажных синтезаторов Moog, Roland, электропиано Rhodes, мандолину, калимбу, различную перкуссию и даже посуду и стук каблуков — все это превращалось в музыку. Безумно благодарны Виталию Телезину за то, что пропустил нашу музыку через себя, работа с ним для всей нашей группы была огромным опытом.