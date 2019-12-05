«Газпром» разоряет Россию 6 5.12.2019, 10:32

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Благодаря сланцевой нефти и сжиженному газу «энергетическое оружие» Путина обесценивается.

2 декабря Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыли газопровод "Газпрома" в Китай "Сила Сибири". По мнению ряда экспертов, затратный амбициозный проект стоимостью более 55 миллиардов долларов США не окупится никогда, поскольку рассчитан только на закупки китайской государственной монополией и требует дополнительных инвестиций, нереальных в связи с падением мировых цен на газ.

Владимир Путин 4 декабря впервые открыто обвинил Болгарию в торможении "Турецкого потока": "Несмотря на неоднократные просьбы от российской стороны обеспечить поставку нашего газа, болгарская сторона сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории. Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие возможности реализации на юге Европы", – пригрозил Путин.

Зачем нефтегазовая сверхдержава Путина стала сырьевым придатком КНР? Благодаря сланцевой нефти и сжиженному газу "энергетическое оружие" Владимира Путина обесценивается, теряет эффективность? Сегодня Россия – жертва "ресурсного проклятия"?

Проблемы российского петрогосударства на Радио Свобода обсуждают экономисты Сергей Алексашенко, Михаил Крутихин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Михаил Соколов: 2 декабря Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин официально открыли газопровод в Китай, называется "Сила Сибири". Проект оценивается неоднозначно. Что же это такое – торжественно запущенный газопровод "Сила Сибири"? Расскажите нам детали, насколько это круто, как сейчас говорят.

Михаил Крутихин: В свое время уволили одного из "газпромовских" деятелей, который признался, что в 2010 году объем прокачки по "Силе Сибири" составит не больше 5 миллиардов кубометров. Он раскрыл фактически "тайну". Си Цзиньпин, когда выступал, он радостно сказал, что в следующем году мы получим 5 миллиардов кубометров из России.

С самого начала было очень смешно смотреть, когда все средства массовой информации писали: посмотрите, в течение 10 лет каждый год будем отправлять по 38 миллиардов кубометров газа в Китай. Смотрим "газпромовские" документы, которые составлены к этому проекту, они не публиковались, но вполне доступны для специалистов, оказывается, только лет через 10 после начала строительства, где-то к 2028 году выйдем на эту планку 38 миллиардов кубометров в Китай.

А для этого надо еще разработать два месторождения. Потому что одно, Чаяндинское, которое сейчас подсоединено, не может давать больше, чем 25 миллиардов кубометров. А чтобы было 38 в Китай, надо добывать 42, потому что это не чистый метан, а там еще никому не нужный азот, целая куча всяких и хороших, и плохих примесей. То есть надо месторождение в Иркутской области соединить с Чаяндой, трубой примерно от 800 до 900 километров длиной. Только когда они вдвоем заработают, тогда, может быть, к 2028 году доведут объем до этой самой планки. Но надо очень быстро работать. А Ковыкту еще никто не соединял, даже для этой трубы соединительной подрядчиков не выбрали. Графики, которые они составляли, пока абсолютно ничего не понятно. Второй вопрос: Китаю это нужно или не нужно? Выясняется, что не очень Китаю нужно.

Михаил Соколов: Тут цифра 55 миллиардов долларов расходов – это реальная цифра или как-то она может увеличиться?

Михаил Крутихин: Это не реальная цифра. Когда составляли в 2012 году документ под названием "Обоснование инвестиций", там было 26 миллиардов долларов, все 25 миллиардов просчитали на три цены нефти: 60 долларов за баррель, 75 и 90. Когда посмотрели на цену до 2048 года, сколько удастся заработать, сколько удастся потратить, то внизу была такая графа – "не окупается". Официально стоит такая графа по чисто дисконтированному доходу.

А стоимость там была тоже очень хитрая, там была стоимость в долларах, примерно 100 миллиардов долларов за все, включая разработку этих месторождений, включая строительство линейной части газопровода, от 7 до 9 компрессорных станций, газоперерабатывающий завод в Амурской области, который должен из этого газа метан выделять и отправлять его в Китай, там еще газохимическое предприятие должно быть построено. Когда все это будет готово, то цена будет не 55 миллиардов долларов, как "Газпром" объявлял, а под 100 миллиардов долларов.

Михаил Соколов: Кто кредитовал, известно?

Михаил Крутихин: Никто. Когда в мае 2014 года подписывали документ, который тогда назвали контрактом в Шанхае, на самом деле был не контракт – это был очередной меморандум о взаимопонимании. Российская делегация с трудом уговорила китайцев: давайте его контрактом назовем, поскольку президент Путин в Шанхае переговоры ведет, давайте сделаем приятное всем. Потом еще долго переговаривались о цене, о конкретных цифрах и так далее. Объявили, что китайцы дадут 25 миллиардов долларов на то, чтобы быть софинансистами этого проекта. Китайцы ничего не обещали, ничего не дали. То есть все деньги пошли из инвестиционной программы "Газпрома". Деньги государственной компании, фактически из государственного кармана.

Михаил Соколов: Акционерам платили меньше дивиденды, естественно?

Михаил Крутихин: Это очень большая инвестиционная программа. Сейчас в этом и следующем году у них пик инвестиций в этот проект, дальше будет немножко помедленнее. Но, тем не менее, нужно строить газоперерабатывающий завод, газохимическое предприятие. Там не "Газпром" его строит, там другие строят газохимию. Тоже непонятно, что с ней делать, поскольку рынка для газохимии в ближайшей местности нет, нужно возить по железной дороге сырье для газохимии во Владивосток, оттуда морем куда-то отправлять. А там тоже свои рынки, они все заполнены сырьем. Нужно демпинговать, иначе много за него не взять. Проект "Сила Сибири", когда мы считаем все цифры, он получается абсолютно неоправданным, неокупаем. Если министр энергетики, выступая осенью прошлого года в Мюнхене, сказал: это проект не коммерческий.

Михаил Соколов: То есть политический?

Михаил Крутихин: Она даже не просто политический. У него было две цели. Первая цель – это надуть щеки и сказать: мы открыли новый маршрут для российского газа в направлении Китая. Расходов не жалеть, чтобы только мы могли это объявить. И второе – это всем известные привилегированные подрядчики получили контракт на строительство этого газопровода. Это одна из функций "Газпрома" – перевод государственных денег в карманы частных подрядчиков, Ротенберг, Тимченко, вся эта компания товарищей, которая всем хорошо известна, они строят "газпромовские" газопроводы.

Михаил Соколов: Какова ваша оценка этого замечательного проекта, как нам уже сказали, не вполне, мягко говоря, окупаемого?

Сергей Алексашенко: Я, будучи согласным абсолютно со всем, что сказал Михаил Крутихин, спорить здесь тяжело, я бы все-таки посмотрел на эту ситуацию как на медаль, с двух сторон.

Если смотреть на "Газпром" как на нормальную коммерческую корпорацию, если представить, что это когда-то станет нормальной корпорацией, то в принципе уход от монопотребителя в виде европейских рынок, введение второго рынка сбыта в Китае, в Корее – это нормально, это правильно. Потому что лучше иметь два рынка сбыта, чем один. С точки зрения сырьевой компании это вполне рациональное явление.

Но дальше начинают наслаиваться все те вопросы, о которых говорил Михаил, что мы не знаем формулы ценообразования, мы не знаем, сколько это стоило, то ли 50 миллиардов долларов, то ли 100 миллиардов долларов, по какому курсу, до девальвации или после девальвации, что сюда включено, а что сюда не включено, кто будет финансировать. Ситуация остается абсолютно непрозрачной. Я думаю, что всю правду про этот проект мы узнаем лет через 20–25, когда и руководство страны сменится, когда руководство "Газпрома" сменится, когда начнут публиковаться нормальные отчеты. Соответственно, когда мы разберемся, и поймем, то ли он окупился, то ли он не окупился.

Поэтому я абсолютно согласен с Михаилом в том, что главная задача этого проекта – это, конечно, освоение денег. То есть расходы "Газпрома" всегда чьи-то доходы. Не случайно вчера-позавчера уже начались разговоры с монголами, что западная нитка газопровода из России в Китай пойдет через Монголию.

Мы думали, что Ротенберг продал свои строительные мощности, что на этом строительство газопроводов в России заканчивается. Ничего подобного, нам еще строить западное направление через Монголию. Судя по тому, что покупателем всего этого дела выступил не "Газпром", как нам обещали, а некая гражданка Сафронова, то мне почему-то кажется, что товарищи Ротенберги с Тимченко не очень далеко ушли от этого газопровода, и они на нем еще заработают. Выгодно ли это "Газпрому", мы узнаем лет через 25, но то, что для друзей президента Путина это выгодно – это несомненно.

Михаил Соколов: Вы меня просто поразили, потому что я везде читал, что Ротенберги продали "Стройтрансгаз", а тут какая-то гражданка Сафронова. Откуда эта информация?

Сергей Алексашенко: Было опубликовано раскрытие информации, что покупателем выступила компания, учредила которую гражданка Сафронова. Потому что изначально объявлялось, что будет покупать сам "Газпром" с Газпром-Банком, а выяснилось, что купила, помните, когда "Юганскнефтегаз" покупали "Байкалфинансгруп" в здании шашлычной "Лондон", то же самое получается и здесь, выкупила какая-то компания, которую зарегистрировала гражданка Сафронова, которая, судя по всем реестрам, учредила до этого еще десяток компаний, из которых 9 компаний уже находились в состоянии банкротства, были ликвидированы, одна подала документы на банкротство. То есть абсолютно отмывочная ситуация. Кто стал покупателем всех этих газостроительных мощностей, до сих пор неизвестно. То есть юридически это гражданка Сафронова, которая откуда-то взяла 75 миллиардов рублей для того, чтобы расплатиться с Ротенбергами, чтобы они могли купить акции "Газпрома".

Михаил Соколов: На ваш взгляд, становится ли Россия заложником китайских монопольных потребителей? Или наоборот это Россия поймала Китай в свои лапы и как медведь будет теперь держать, говорить: вот видите, мы Европу подсадили на свой магистральный газ, а теперь вас, китайцев, тоже подсадили, вы никуда не денетесь?