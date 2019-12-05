CМИ: В Украине задержали личного охранника кума Путина 5 5.12.2019, 10:55

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Виктор Медведчук

Фото: Reuters

В частной охранной компании Медведчука прошел обыск.

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что в Киеве задержали личного охранника кума президента РФ Владимира Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Константина Иванова, пишет «Новое время».

Об этом он написал в Facebook.

По словам Бутусова, СБУ провела операцию в помещениях детективного и охранного агентства Шторм, которое обеспечивает безопасность самого Медведчука и структур ОПЗЖ.

Журналист заявил, что в ходе операции был задержан один из учредителей компании Константин Иванов, который является одним из личных охранников Медведчука.

По данным Бутусова, ему предъявлено подозрение в слежке и незаконном сборе информации, нарушении неприкосновенности частной жизни.

В ходе обыска изъяли шпионскую электронную технику, используемую для сбора информации.