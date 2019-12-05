Арина Соболенко определилась с первым турниром сезона 5.12.2019, 11:03

АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: Zhe Ji/Getty Images

Белоруска является действующей победительницей этих соревнований.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко подтвердила участие в турнире в Шэньчжэне (Китай), который стартует 4 января, сообщает pressball.by со ссылкой на официальный сайт тура.

В заявку также вошли представительница Швейцарии Белинда Бенчич, бельгийка Элисе Мертенс, китаянки Ван Цян, Чжан Шуай, Ван Яфань и Пэн Шуай, двукратная победительница турниров "Большого шлема" испанка Гарбинье Мугуруса, чешка Катержина Синякова и Елена Рыбакина из Казахстана.

Соболенко является действующей победительницей этих соревнований. В финале Арина, посеянная под первым номером, обыграла американку Элисон Риске со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.