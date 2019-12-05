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Лукашенко: Работа по углублению интеграции с РФ находится на завершающей стадии

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  • 5.12.2019, 11:52
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Лукашенко: Работа по углублению интеграции с РФ находится на завершающей стадии

Диктатор рассказал о дорожных картах и соглашениях с Москвой.

Об этом Лукашенко заявил во время обращения к так называемым депутатам шестого и седьмого созывов, передает корреспондент БелТА.

"Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом "дорожных карт", а также соглашениями по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии".

В то же время он обратил внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти. "Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем", - отметил Лукашенко


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