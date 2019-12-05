Острый перец продлевает жизнь 1 5.12.2019, 12:37

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Интересное открытие от китайских ученых.

Активность чувствительных нейронов часто бывает связана с продолжительностью жизни. Об этом свидетельствует множество экспериментов на животных: например, активность вкусовых нейронов у нематод сводит на нет эффект от ограничения калорий, пишет «Вокруг света».

В числе стимулов, которые могут влиять на долголетие, есть и болевые, в частности, капсаицин, острый компонент перца чили. И боль, и острый вкус животные чувствуют с помощью одних и тех же рецепторов. Известно, что даже у человека любовь к острой пище связана с пониженным риском смерти, однако точные механизмы этого пока не установлены. Неясно, напрямую ли капсаицин влияет на здоровье человека или же любовь к острой пище связана с какими-то другими, более важными особенностями образа жизни.

Цзе Шэнь вместе с коллегами из Университета Дяньцзы в Гуанчжоу исследовали действие капсаицина на повседневную активность мух-дрозофил, чтобы определить на какие именно элементы их жизнедеятельности он может влиять.

Для начала они попробовали определить оптимальную концентрацию капсаицина. Они кормили мух в течение 10 дней разными дозами вещества, но эффект заметили только от минимального количества: концентрации в 1×10-10 моль/литр продлили жизнь дрозофил на 15,3 процента. Правда, это сработало только у самок, на самцов капсаицин действия не оказал.

Ученые проверили, связан ли этот эффект с количеством потребляемой пищи — для этого они кормили мух пищей с голубым красителем, а потом подсчитывали его концентрацию в тканях. Но в этом эксперименте они не обнаружили существенных отличий (p < 0,05) от обычного поведения животных.

Затем исследователи подсчитали, сколько яиц откладывали самки мух, поскольку у некоторых животных повышение продолжительности жизни может быть связано с перераспределением ресурсов: чем меньше они тратят на потомство, тем дольше живут. Однако и плодовитость самок оказалась неотличима от контрольной группы.

Авторы работы не нашли отличий и в других аспектах жизни мух: и самки, и самцы, вне зависимости от того, получали они капсаицин или нет, одинаково выживали под действием стрессовых факторов (нагрев, высушивание, голодание, обработка перекисью). Также они были в одинаковой степени физически активны — это проверяли, слегка прижимая мух ко дну сосуда и засекая, за какое время они взлетят наверх.

Единственное изменение, которое ученым удалось зафиксировать — в уровне дневной активности животных: самки под действием капсаицина в течение дня передвигались меньше, чем обычно. Из этого исследователи заключили, что действие капсаицина может быть опосредовано экономией ресурсов.

Авторы работы не проводили экспериментов, которые позволили бы им выяснить, почему этот эффект воспроизводится только на самках. Тем не менее, у многих видов животных самки в среднем живут дольше самцов, поэтому можно предположить, что у мух они могут быть более восприимчивы к действию внешних стимулов на их обмен веществ.