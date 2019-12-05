Умные ему не надобны...1
- Дмитрий Милин
- 5.12.2019, 12:51
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Деградация управления всем в России дает о себе знать.
Путинская политика назначения "верных и лояльных" вместо умных и ответственных привела Россию к закономерному результату: Катастрофе российского спорта под руководством Мутко и Катастрофе российского космоса (и "оборонки" в целом, которую "секретность" и пропаганда пока позволяют скрывать) под руководством Рогозина.
Предельный бюрократический дилетантизм уже не является прерогативой высшей государственной власти - он распространился на все уровни управленческой иерархии, где уже "мутко" и "рогозины" годами заменяли умных и ответственных на "лояльных и верных", включая своих детей, друзей, любовниц. И эта деградация управления всем в стране страной естественным образом дала о себе знать.
Лимит прочности, который обеспечивала старая допутинская управленческая иерархия на более низких ступенях управления исчерпан, и восстановить ее некем.
Умные и ответственные стараются держаться по дальше от репрессивного мракобесного государства Путина. Они уходят во внутреннюю эмиграцию, смирившись с происходящим и наблюдая всё с плохо скрываемым сарказмом - или просто уезжают в эмиграцию настоящую.
Причем еще неизвестно, что для страны хуже.
На 4-м сроке Путина становиться только хуже. От больших и болезненных Катастроф вроде той, что случилась со спортом и космосом Россия переходит к частым и маленьким катастрофам инфраструктуры, включая котельные, трубы, дороги и мосты.
И это закономерно при существующей системе формирования управленческих кадров из друзей и бывших фсбшников.
Удачи Вам, берегите себя!
Дмитрий Милин, kasparov.ru