Умные ему не надобны... 1 Дмитрий Милин

5.12.2019, 12:51

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Деградация управления всем в России дает о себе знать.

Путинская политика назначения "верных и лояльных" вместо умных и ответственных привела Россию к закономерному результату: Катастрофе российского спорта под руководством Мутко и Катастрофе российского космоса (и "оборонки" в целом, которую "секретность" и пропаганда пока позволяют скрывать) под руководством Рогозина.

Предельный бюрократический дилетантизм уже не является прерогативой высшей государственной власти - он распространился на все уровни управленческой иерархии, где уже "мутко" и "рогозины" годами заменяли умных и ответственных на "лояльных и верных", включая своих детей, друзей, любовниц. И эта деградация управления всем в стране страной естественным образом дала о себе знать.

Лимит прочности, который обеспечивала старая допутинская управленческая иерархия на более низких ступенях управления исчерпан, и восстановить ее некем.

Умные и ответственные стараются держаться по дальше от репрессивного мракобесного государства Путина. Они уходят во внутреннюю эмиграцию, смирившись с происходящим и наблюдая всё с плохо скрываемым сарказмом - или просто уезжают в эмиграцию настоящую.

Причем еще неизвестно, что для страны хуже.

На 4-м сроке Путина становиться только хуже. От больших и болезненных Катастроф вроде той, что случилась со спортом и космосом Россия переходит к частым и маленьким катастрофам инфраструктуры, включая котельные, трубы, дороги и мосты.

И это закономерно при существующей системе формирования управленческих кадров из друзей и бывших фсбшников.

Удачи Вам, берегите себя!

Дмитрий Милин, kasparov.ru