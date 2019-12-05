Жительница Витебска отвоевала у опеки дочь, которую забрали после того, как утонул чужой ребенок 2 5.12.2019, 13:11

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Молодая мать рассказала о том, что ей пришлось пережить.

Портал tut.by продолжает следить за историей 24-летней мамы, у которой после чужой трагедии на озере сразу поставили в СОП 7-летнюю дочь, а затем и вовсе забрали ее из семьи. В администрации Октябрьского района Витебска 4 декабря прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на котором решали, возвращать ли девочку матери. Решение положительное: сегодня, 5 декабря, первоклассница впервые за последний месяц придет домой. Мама забрала ее из больницы, где здоровый ребенок находился все это время — на гособеспечении.

— Отвоевала дочку! — сообщила радостная Марина (имена героев изменены по этическим причинам. — Прим. tut.by).

В течение полугода семья будет находиться в СОП — ее будут контролировать. К такому решению пришла комиссия по делам несовершеннолетних.

Напомним, 28 ноября квартиру, где живет семья, в очередной раз посетили представители школы, где учится девочка.

— В своем акте они зафиксировали, что для ребенка «создана отдельная комната, в которой имеются спальное место (диван), рабочая и игровая зоны». Поясню, что в самом начале педагоги писали, что у моей дочки нет «отдельного спального места». В акте, который они составили позже, во время своего следующего визита, «отдельное спальное место» уже появилось. А сейчас уже в акте есть и «отдельная комната». Хотя в квартире с лета абсолютно ничего не изменилось: мы с дочкой занимаем ту же самую одну комнату в двухкомнатной квартире и спать будем на том же самом месте вдвоем — на большом раскладном диване. Это позволяет говорить о том, что подобные бумаги на семьи в СОП нередко составляют необъективно, — считает молодая мать.

Напомним, 24-летняя жительница Витебска считает, что у нее незаконно забрали 7-летнюю дочь Оксану. В июне этого года девушка отдыхала в компании, где у одной из женщин утонул 2-летний сын. После этого семьей заинтересовались органы опеки, Оксану поставили в СОП.

А 4 ноября комиссия по делам несовершеннолетних Октябрьского района Витебска, посчитав, что мать «ведет аморальный образ жизни», признала девочку нуждающейся в государственной защите и забрала ее из семьи.

Под аморальным поведением имеется в виду то, что в «отношении матери установлены факты употребления алкогольных напитков, она привлекалась к ответственности по статье 17.3 КоАП».

У Марины есть «административка» — за появление в общественном месте в состоянии опьянения (ст. 17.3 КоАП). Но девушка утверждает, что в милицейские протоколы попала лишь однажды в жизни — в тот самый злосчастный день в июне, когда у соседки, с которой она отдыхала на озере, утонул сын.

Молодая мать побывала со своей проблемой на приемах у нескольких чиновников. Девушка дозвонилась на прямую линию с губернатором Николаем Шерстневым. Начальник областного управления образования Дмитрий Хома сообщил ему, что комиссия по делам несовершеннолетних Октябрьского района приняла преждевременное решение об изъятии ребенка и ситуация требует дополнительного разбирательства.

До утра 5 декабря ребенок находился в областной детской больнице, на государственном обеспечении. Если бы девочку не вернули в семью, ее перевели бы в детдом.