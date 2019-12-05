Последнее десятилетие побило климатический рекорд
- 5.12.2019, 13:38
Сенсационный вывод экспертов.
Эксперты считают, что период 2010-2019 годов, вероятно, станет самым теплым десятилетием за всю историю наблюдения климата, пишет «Вокруг света».
Этот вывод был озвучен в докладе Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) на конференции ООН по проблемам изменения климата, которая проходит в Мадриде.
Прошедшее десятилетие почти наверняка станет самым жарким за всю историю наблюдений, полагают эксперты ВМО. Волны чрезмерного тепла и наводнения, которые раньше случались раз в столетие, становятся все более регулярными, заявил Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Тезисы доклада очертили основные проблемы, с которыми сталкивается население Земли в связи с глобальным потеплением.
Средние температуры пятилетия (2015-2019) и десятилетия (2010-2019) почти наверняка будут самыми высокими за всю историю наблюдений климата. 2019 год будет одним из двух или трех самых теплых лет с момента начала замеров температуры на нашей планете.
В июне и июле Европа пережила два периода аномально жаркой погоды. 28 июня во Франции была зафиксирована температура 46°C. Это рекорд для страны.
Температурные рекорды были побиты в Германии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Великобритании. В Австралии средняя температура была выше средней почти на градус.
Территории от Багамских островов до Японии и Мозамбика пострадали от разрушительных тропических циклонов.
Лесные пожары охватили Арктику и Австралию, констатировал глава ВМО. Уровень лесных пожаров в Южной Америке был самым высоким с 2010 года.
Изменение климата является ключевой причиной роста глобального голода на планете. В 2018 году на Земле от голода страдали более 820 миллионов человек.
В результате стихийных бедствий в 2019 году миллионы людей стали вынужденными переселенцами.
В 2018 году концентрации в атмосфере углекислого газа (СО2), метана и оксида азота достигли максимального уровня за все время наблюдений.
Значительная часть тепла, вырабатываемого в результате выбросов парниковых газов, уходит в океаны, утверждает доклад ВМО. В результате повышается кислотность морской и океанской воды, а периоды аномально теплой температуры в морях наблюдаются все чаще.
Сегодня морская вода на 26 процентов более кислая, чем в начале индустриальной эры, что объясняется разрушением морской экосистемы.
По информации ВМО, потепление, которое наблюдается последние 10 лет, радикально влияет на окружающий мир. Лед тает на обоих полюсах, а рост уровня Мирового океана ускорился.
Арктический морской лед уменьшился до рекордных отметок в сентябре и октябре 2019 года. Антарктида также несколько раз демонстрировала рекордно низкий уровень льда в этом году.