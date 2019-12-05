Последнее десятилетие побило климатический рекорд 5.12.2019, 13:38

Сенсационный вывод экспертов.

Эксперты считают, что период 2010-2019 годов, вероятно, станет самым теплым десятилетием за всю историю наблюдения климата, пишет «Вокруг света».

Этот вывод был озвучен в докладе Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) на конференции ООН по проблемам изменения климата, которая проходит в Мадриде.

Прошедшее десятилетие почти наверняка станет самым жарким за всю историю наблюдений, полагают эксперты ВМО. Волны чрезмерного тепла и наводнения, которые раньше случались раз в столетие, становятся все более регулярными, заявил Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Тезисы доклада очертили основные проблемы, с которыми сталкивается население Земли в связи с глобальным потеплением.

Средние температуры пятилетия (2015-2019) и десятилетия (2010-2019) почти наверняка будут самыми высокими за всю историю наблюдений климата. 2019 год будет одним из двух или трех самых теплых лет с момента начала замеров температуры на нашей планете.

В июне и июле Европа пережила два периода аномально жаркой погоды. 28 июня во Франции была зафиксирована температура 46°C. Это рекорд для страны.

Температурные рекорды были побиты в Германии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Великобритании. В Австралии средняя температура была выше средней почти на градус.

Территории от Багамских островов до Японии и Мозамбика пострадали от разрушительных тропических циклонов.

Лесные пожары охватили Арктику и Австралию, констатировал глава ВМО. Уровень лесных пожаров в Южной Америке был самым высоким с 2010 года.

Изменение климата является ключевой причиной роста глобального голода на планете. В 2018 году на Земле от голода страдали более 820 миллионов человек.

В результате стихийных бедствий в 2019 году миллионы людей стали вынужденными переселенцами.

В 2018 году концентрации в атмосфере углекислого газа (СО2), метана и оксида азота достигли максимального уровня за все время наблюдений.

Значительная часть тепла, вырабатываемого в результате выбросов парниковых газов, уходит в океаны, утверждает доклад ВМО. В результате повышается кислотность морской и океанской воды, а периоды аномально теплой температуры в морях наблюдаются все чаще.

Сегодня морская вода на 26 процентов более кислая, чем в начале индустриальной эры, что объясняется разрушением морской экосистемы.

По информации ВМО, потепление, которое наблюдается последние 10 лет, радикально влияет на окружающий мир. Лед тает на обоих полюсах, а рост уровня Мирового океана ускорился.

Арктический морской лед уменьшился до рекордных отметок в сентябре и октябре 2019 года. Антарктида также несколько раз демонстрировала рекордно низкий уровень льда в этом году.